世界盃｜中國逾四分一觀眾收看　日本隊分組對突尼西亞

在香港時間星期日（21日）下午舉行的世界盃分組賽，日本4︰0大勝突尼西亞。不單是在香港有大量球迷觀看，即使在內地，這場比賽的收視率也超過3%，這代表有27%的觀眾都在看日本隊。
由於在星期日的中午舉行，無論是在日本，香港還是內地，這場比賽都受到注目。根據日本媒體報道，日本電視台這場比賽家庭觀眾的平均收視是33.2%，最高時刻也有37%，而個人住戶的收視也有22.5%，最高時刻為25.4%。即是多數的日本人，昨日下午都守在電視前看着這場比賽。而香港，在多個商場都有球迷聚集觀看。至於在內地，中央電視台第5台（CCTV5）的數字，在周日的比賽收視率3.0287%，根據內地統計是佔市場比例超過27%，同時期的其他節目，也不過1%，是完全壓過同時間節目收視。
內媒：數千萬觀眾收看
根據內地媒體的報道，今屆世界盃的收視在南韓對捷克的比賽，收視達1.4%，而內地業界原本也估計平均只有0.7%，而在上屆世界盃，內地的平均收視也是2.8%。因此超過3%的數字，已代表相當多的內地球迷都在關注日本隊的表現。在內地社交平台上，不少網民都在表現出羨慕，特別是中國隊在今屆外圍賽吞下日本隊7蛋。不過內地媒體表示，國內的這個收視率，代表着數以千萬的觀眾收看。事實上，上屆世界盃在內地最高收視的比賽同樣是日本隊，在日本對德國的分組賽，收視達5.5767%，比決賽的5.5287%還要高。
另外，日本NHK公布在上星期公布日本對荷蘭的收視，家庭觀眾平均27.1%，個人為14.8%，在比賽結束是，家庭觀眾有34.9%而個人就19.7%。然而因為比賽仍是分組賽的階段，故此吸引力仍未到最高，因為根據日本的世界盃最高收視紀錄是2002年日本對俄羅斯，家庭收視率就達到66.1%，同年的決賽，德國對巴西也有65.6%，是日本史上第2。而在前10名收視中，最近期的已是2018年的分組賽日本對哥倫比亞。