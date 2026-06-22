世界盃｜中國逾四分一觀眾收看　日本隊分組對突尼西亞

在香港時間星期日（21日）下午舉行的世界盃分組賽，日本4︰0大勝突尼西亞。不單是在香港有大量球迷觀看，即使在內地，這場比賽的收視率也超過3%，這代表有27%的觀眾都在看日本隊。

由於在星期日的中午舉行，無論是在日本，香港還是內地，這場比賽都受到注目。根據日本媒體報道，日本電視台這場比賽家庭觀眾的平均收視是33.2%，最高時刻也有37%，而個人住戶的收視也有22.5%，最高時刻為25.4%。即是多數的日本人，昨日下午都守在電視前看着這場比賽。而香港，在多個商場都有球迷聚集觀看。至於在內地，中央電視台第5台（CCTV5）的數字，在周日的比賽收視率3.0287%，根據內地統計是佔市場比例超過27%，同時期的其他節目，也不過1%，是完全壓過同時間節目收視。