艾寧夏蘭特（Erling Haaland）指對英格蘭對他別具意義︰「我在英格蘭出生，亦在英格蘭踢波，面對球會隊友總是有趣。今場是挪威足球史上最重要一役，全隊都要發揮100%。」

「大家都要stay humble」

被問到挪威被睇低一線，夏蘭特繼對巴西前再次示人以弱。這名挪威射手回應︰「當然，我認為大家都應該保持謙虛（stay humble），英格蘭有實力、值得有自信。」夏蘭特在決賽周前曾指挪威奪世界盃機會率只有0.5%，在8強戰前他依然維持原判︰「挪威機會仍然很低。英格蘭是奪冠熱門之一，所以所有壓力都在英軍一方。」被問到很多美國人「入坑」成為夏蘭特支持者，他就表示︰「喜歡美國人，他們個性風趣。今屆世界盃一切都很好，球場、施施、訓練場等。」