NBA｜5大自由轉會球員 湯臣保羅佐治成獨行俠76人爭冠最後併圖？

基利湯臣（Klay Thompson）—達拉斯獨行俠 上季總決賽，塞爾特人擊敗獨行俠，明顯看出獨行俠需要更多且更穩定的三分投射，因為9.6個三分，命中率31.6%，不足以贏得總冠軍。於是，在金州勇士打滾了11年後， 基利湯臣（Klay Thompson）加盟了達拉斯獨行俠，簽下了3年5000萬美元的合同。 雖然這已不再是全明星級別的基利湯臣，但他上賽季三分命中率仍達38.7%，每場命中3.5個三分球，並且在總命中三分榜中排名第4。隊中有當鍚（Luka Doncic）和艾榮（Kyrie Irving）這對進攻搭配，令基利湯臣不需要成為二號得分手，有些比賽甚至不需要成為三號得分手。但若達拉斯獨行俠要重返西岸決賽，甚至走得更遠，基利湯臣的三分投射能力和穩健防守，是至關重要。 保羅佐治（Paul George）— 費城76人 費城76人希望以曾奪得一次MVP的安比（Joel Embiid）為奪冠核心，隨著安比和年輕的全明星麥斯（Tyrese Maxey）及保羅佐治加盟，應該會為球隊帶來自2001年Allen Iverson領軍打入總決賽以來，最大的奪冠機會。 費城76人自1983年「J博士」艾榮（Julius Erving）和摩西斯馬龍（Moses Malone）奪冠後，便未再奪冠。如今球隊在季後賽的成敗，很大程度取決於安比的健康狀況。 保羅佐治九次入選明星隊，場均22.6分、5.2個籃板、3.5次助攻和1.5次偷波，投籃命中率達47.1%，三分命中率41.3%，罰球命中率90.7%。這樣的表現，無疑是改變比賽的關鍵。快艇隊不願意為Paul George支付4年2.115億美元的合同，令他轉投費城。 NBA｜當錫獲基利湯臣支援 獨行俠可否重返總決賽？

迪羅辛（DeMar DeRozan）—薩克拉門托帝王 西岸競爭激烈，帝王正努力站穩陣腳。2023年帝王在季後賽首輪出局，2023-24賽季他們也未能突破季後附加賽，排名僅第九。迪羅辛（DeMar DeRozan）的到來，將會幫助一支在2022-23賽季贏下48場比賽、2023-24賽季贏下46場比賽的球隊，首次自2004年以來贏得季後賽系列賽。迪羅辛上季在芝加哥公牛度過了全明星級別的賽季，場均得24.0分、5.3次助攻、4.3個籃板和1.1次偷波，投籃命中率達48%。薩克拉門托帝王簽下他，三年合同價值7380萬美元，期望他能協助沙邦尼斯（Domantas Sabonis）和迪艾朗霍斯（De’Aaron Fox），將領球隊進入另一個層次。 卡達維普比 （Kentavious Caldwell-Pope）— 奧蘭多魔術 奧蘭多魔術是一支年輕有潛力的球隊，上賽季贏了47場比賽，但在季後賽首輪在「決七」中，輸了給克里夫蘭騎士隊。奧蘭多魔術需要更穩定的三分投射（季後賽三分命中率30.9%，常規賽35.2%），KCP可以彌補這個短板，他過去四個賽季中，有三個賽季三分命中率超過40%。他還能為已經具備強大防守能力的球隊，提供更多的防守，並憑藉自己曾在湖人和金塊奪冠的經驗，幫助法蘭斯域拿（Franz Wagner）和賓捷羅（Paolo Banchero）成長。KCP與奧蘭多魔術簽下三年6600萬美元的合同。 NBA｜勒邦占士料破4紀錄包括一項不光彩數據 基斯保羅助攻將超越傑特

赫頓史丹 （Isaiah Hartenstein）的勾手及手交手組織傳球，將令雷霆進攻更多元化。

赫頓史丹 （Isaiah Hartenstein）— 奧克拉荷馬雷霆 在2024年季後賽中，紐約人飽受傷病困擾，赫頓史丹 （Isaiah Hartenstein）在攻防兩端發揮了關鍵作用。奧克拉荷馬雷霆迅速出手，以三年8700萬美元的合同簽下這位中鋒，這讓上賽季以57勝25負成為西部第一的雷霆擁更佳的深度。他將與基爾謝奧斯阿歷山大（Shai Gilgeous-Alexander）、賀姆根（Chet Holmgren）和謝倫威廉士（Jalen Williams）一起為球隊作出貢獻。赫頓史丹上賽季季後賽場均得到8.5分、7.8個籃板、3.5次助攻和接近1次封阻，投籃命中率達59.2%。作為一名身高7尺、體重250磅的球員，他將會為雷霆帶來強大的身體對抗力。 原文：USA Today 原文刊登於 Yahoo 體育 NBA｜河村勇輝獲灰熊雙向合約：這只是起步