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健康
出版：2026-May-29 12:30
更新：2026-May-29 12:30
葉醫晉語: 葉維晉醫生

咖啡對性也有好處

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COFFEE

咖啡對性也有好處

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喝咖啡時，咖啡因可以令大腦減少接收疲倦訊號，產生提神醒腦、紓痛、提升運動效能等作用(詳見上周文章)。透過在大腦引發的一連串神經化學反應，咖啡因可以：

  1. 激發交感神經，促進腎上腺素分泌，使心跳加快，呼吸加速，血壓微幅上升；

  2. 增加多巴胺，提升正向情緒與注意力，讓飲用者感到愉悅和專注；

  3. 促進肝糖分解，提高新陳代謝率。

不單只是咖啡因，咖啡的其他成分，也有健康益處：

  1. 抗氧化：咖啡富含多酚類抗氧化物質，有助對抗自由基，延緩衰老。

  2. 抗炎症，保護心臟：適量飲用咖啡，能降低心血管疾病風險，改善血液循環。

  3. 降低腦退化風險：由於增加體內的抗氧化物質，可以減少大腦的認知功能衰退，預防腦中的毒性物質形成。

  4. 降低特定慢性病風險：多項醫學研究指出，適量喝咖啡與降低罹患第二型糖尿病和柏金遜症有關。

  5. 護肝與預防膽結石：咖啡對肝臟具備保護作用，能降低肝硬化及肝癌的風險；同時，咖啡因有助於刺激膽囊收縮，減少膽結石形成的機率。

  6. 幫助消化：適量咖啡能刺激胃酸分泌，幫助腸胃蠕動，飲用咖啡建議在飯後30分鐘，避免空腹刺激胃部。

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既然喝咖啡的好處多，那麼性生活也能受益嗎？是的，咖啡對性也有好處，大致可以從4方面談起。下周續談。

請注意：喝咖啡有副作用，不宜大量飲用。以後再談。

(勃起障礙口服藥FAQ之十一)

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