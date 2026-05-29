咖啡對性也有好處

護肝與預防膽結石：咖啡對肝臟具備保護作用，能降低肝硬化及肝癌的風險；同時，咖啡因有助於刺激膽囊收縮，減少膽結石形成的機率。

降低腦退化風險：由於增加體內的抗氧化物質，可以減少大腦的認知功能衰退，預防腦中的毒性物質形成。

不單只是咖啡因，咖啡的其他成分，也有健康益處：

喝咖啡時，咖啡因可以令大腦減少接收疲倦訊號，產生提神醒腦、紓痛、提升運動效能等作用(詳見上周文章)。透過在大腦引發的一連串神經化學反應，咖啡因可以：

既然喝咖啡的好處多，那麼性生活也能受益嗎？是的，咖啡對性也有好處，大致可以從4方面談起。下周續談。

請注意：喝咖啡有副作用，不宜大量飲用。以後再談。

(勃起障礙口服藥FAQ之十一)