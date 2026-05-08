在娛樂圈打滾最緊要識宣傳，不懂宣傳，作品再好都隨時沉落海底；不過宣傳一旦過火，觀眾未必覺得你聰明絕頂，只會覺得自己被當成水魚。YT周殷廷近日因為與JACE陳凱詠的「假放閃」風波，被網民封為「Market廷」，這個花名傳得那麼快，不單是因為食字夠啜核，而是它講中了娛樂圈的一個毛病：以為有流量就等於成功。 事情本身不複雜：YT在社交平台放出與JACE的親密合照，姿態曖昧，加上二人被爆同遊英國，網民自然以為是官宣戀情，連Gin Lee李幸倪都留言道賀。結果翌日揭盅，原來只是為新歌《今世情人》造勢，還要補一句「各位諗多咗」。

問題正正在於此。觀眾不是不明白MV需要宣傳，也不是不容許歌手玩創意，但你明知那張相會令人聯想到戀情，卻偏偏借這個誤會推高期待，最後反過來說觀眾想太多，這不是幽默，而是恰你老實。做這行最忌食相難睇，一邊拎盡紅利，一邊扮無辜。其實你玩完可以認衰仔，但你玩出大頭佛之後，才說別人get錯，就相當肉酸。 更尷尬的是，這次宣傳不是單純一個gimmick，而是牽涉真人關係。JACE被擺在風眼之中，網民的祝福變成被消費的情緒，而YT真正女友梁雅琳的身份亦被推上枱面。到最後，YT出來道歉，說自己低估了網民反應，說要學習，說要保護身邊人。這些話不是沒有道理，但觀眾難免會問一句：如果一開始就知道要保護身邊人，為何就要玩這種宣傳？

的確，「Market廷」玩marketing令《今世情人》得到大量曝光，但熱鬧過後留下來的是甚麼？是歌曲、MV本身？還是「Market廷」這個稱呼？如果一首歌最後令人記得的不是旋律，而是宣傳手法令人反感，那麼你贏了流量，也輸了觀眾對你的信任。 其實這種宣傳伎倆近年不罕見。JACE之前開紅館騷，街頭出現「JACE憑咩開紅館」、「JACE無後台注定滯銷」一類街招，當時已引起網民懷疑是暗黑宣傳。無論真相如何，大眾反應已經說明一件事：觀眾對「扮受害」、「扮緋聞」等橋段早已沒有耐性，「狼來了」聽了好多次，大家已經學精不再輕易上當。