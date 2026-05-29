郵政被時代淘汰 民營化唯一出路

政府計劃向立法會申請撥款46億元支持香港郵政日常運作和翻新空郵中心，在目前政府財政赤字高企的情況下，立法會議員必須為公帑把關，審慎處理這項巨額撥款申請。郵政服務在全球範圍內正被互聯網和電子化浪潮逐步淘汰，各國郵政部門推動民營化已是大勢所趨，香港郵政在體制上改革、全面走向民營化，才是唯一出路。

我們必須承認，香港郵政在1995年成立營運基金以自負盈虧方式運作，是政府部門中少數具有商業營運思維的機構，在初期更曾經錄得可觀盈利。然而當時互聯網尚未普及，內地物流行業亦未蓬勃發展，傳統郵件業務仍有穩定需求。時移世易，郵政署近年虧損狀況持續惡化，2024/25年度虧損高達8.21億元，是成立營運基金30年來最嚴重的虧損，處理郵件量在6年間累計下跌44%，已經清楚呈現出營運老態以及結構性問題。在這種情況下，單一向郵政署注資46億元巨額公帑，只會掩飾問題本質，讓深層次矛盾繼續惡化。