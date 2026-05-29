郵政被時代淘汰 民營化唯一出路

政府計劃向立法會申請撥款46億元支持香港郵政日常運作和翻新空郵中心，在目前政府財政赤字高企的情況下，立法會議員必須為公帑把關，審慎處理這項巨額撥款申請。郵政服務在全球範圍內正被互聯網和電子化浪潮逐步淘汰，各國郵政部門推動民營化已是大勢所趨，香港郵政在體制上改革、全面走向民營化，才是唯一出路。
我們必須承認，香港郵政在1995年成立營運基金以自負盈虧方式運作，是政府部門中少數具有商業營運思維的機構，在初期更曾經錄得可觀盈利。然而當時互聯網尚未普及，內地物流行業亦未蓬勃發展，傳統郵件業務仍有穩定需求。時移世易，郵政署近年虧損狀況持續惡化，2024/25年度虧損高達8.21億元，是成立營運基金30年來最嚴重的虧損，處理郵件量在6年間累計下跌44%，已經清楚呈現出營運老態以及結構性問題。在這種情況下，單一向郵政署注資46億元巨額公帑，只會掩飾問題本質，讓深層次矛盾繼續惡化。
放眼全球，多個地方的郵政部門早已透過民營化或商業化改革重獲生機。德國郵政部分私有化後發展成為全球物流巨頭DHL，專注國際快遞及供應鏈解決方案，收入主要來自商業物流而非傳統郵件。日本郵政推動部分私有化，結合銀行、保險、物流業務，成功轉型為綜合金融服務集團。新加坡郵政亦高度商業化，與國際物流企業結盟，專注發展跨境電商物流，成為亞太區中轉樞紐。這些成功案例說明一個共同道理，當郵政機構擺脫政府部門的官僚枷鎖，以商業模式靈活運作，反而能夠找到新的生存空間。
根據立法會文件，雖然空郵郵件量的預測已經大幅調低，由原來預計2027/28年最多76,000公噸下調至14,000公噸，但仍然預計2046/47年空郵量會增加至60,000公噸，即20年後比現在增加幾倍。這種預測完全脫離現實趨勢，全球電子通訊取代傳統郵件的結構性轉變只會持續深化，跨境電商物流市場亦已被大型商業速遞公司牢牢佔據，香港郵政憑甚麼可以逆勢增長數倍？假如議員只是根據這些過度樂觀的預測便批出撥款翻新空郵中心，而不在管理體制上作出根本改革，未來只會見到虧損狀況變本加厲。
民營化的最大好處是讓香港郵政擺脫公務員體制的僵化限制，真正以市場導向方式經營。文件提及郵政署未來增加收入的三個建議方向，包括爭取網購平台合作、開拓新興市場、發展文創產品等，構思過於保守，完全沒有觸及NFT、區塊鏈和人工智能等最新科技應用的可能性，更沒有善用香港作為國際金融中心的獨特優勢發展郵政金融服務。過去十多年內地物流行業因為網絡興起和網購習慣改變而高速發展，建立了覆蓋全國的高效物流網絡，香港郵政錯過了這個黃金時機參與其中，至今看不到任何突破空間。
既然世界各地多個郵政機構的民營化經驗已經證實成功可行，香港作為一個高度商業化的國際城市，郵政署正是最適合實踐民營化的政府部門，甚至可以參考日本郵政模式，在提供物流服務的同時發展金融服務，開拓全新收入來源。立法會議員對這次46億元的撥款申請必須審慎處理，至少要求政府立即展開郵政民營化的可行性研究，而不是草率批出撥款，讓問題拖延多幾年後進一步惡化。屆時納稅人要付出的代價只會更大。