增長成果不均 K形經濟考驗管治智慧

香港今年首季本地生產總值按年實質增長5.9%，創下近5年來最強勁的季度表現，貨品出口也按年增長逾兩成三，樓市逐漸回穩甚至上升，然而亮麗數字的背後，市民卻是各有不同的生活體感，有人歡喜有人愁。甚至財政司長陳茂波亦公開承認，經濟上的亮麗數字與各行業的實際感受存在落差。這正好印證了當前香港經濟一個不容忽視的隱憂，就是「K形經濟」正慢慢形成，當局若不及時應對及紓緩，將對社會長遠穩定發展，構成深層次挑戰。

所謂「K形經濟」，是指宏觀經濟持續增長，但不同行業、不同階層的命運卻沿著字母K的兩端分道揚鑣，更伴隨著中產階層的壓力加劇。在香港，上行的是與金融、科技、出口等有關的行業，從業員薪酬水漲船高；下行的則是傳統的零售、餐飲行業，尤其中小企業經營困難，眾多的基層僱員對經濟增長「無感」。同時，高薪人士往往持有較多資產，他們也會在上行線上進一步鞏固地位，隨著資產價格持續膨脹，他們的財富增長往往跑贏通脹，令K形分化更為明顯。這個趨勢若持續惡化，香港的經濟結構將變得過度依賴少數行業，一旦該些行業遇上外圍衝擊，整體經濟將會陷入困境。