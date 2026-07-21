爆水管見韌性缺口 更新喉管須上升為戰略投資

筲箕灣道一條食水管日前早上突然爆裂，影響到附近一帶逾萬戶居民。停水逾24小時，食肆拉閘、長者提水、居民叫苦；有在該區住了25年的法團主席直言「未試過東大街是無水」，更有記者見到有街坊到山邊取水應急，更就地取材以樹葉引水，衍生衛生問題。一宗水管事故，折射的不僅是市民生活的即時不便，更是香港城市治理中一處不容再忽視的結構性缺口。
平心而論，今次事故中政府部門的反應算快。水務署在短時間內調動13輛水車、100個水箱及一萬支瓶裝水，署長黃恩諾更親赴前線視察；關愛隊與區議員即時協助長者取水，展現了跨部門動員的效率與誠意。這些應急安排有溫度、有速度，值得肯定。水務署過去多年在更換及修復老化水管方面亦下了不少功夫，爆水管個案從2000年時的約2,500宗大幅降至去年的27宗，滲漏率由25%降至約13%，成績有目共睹。
然而，必須指出，市民要的不是水車，而是「不要爆水管」。應急做得再好，也無法掩蓋突然停水影響下居民的無助及手足無措，尤其是居民當中有不少是長者或行動不便人士。更令人憂慮的是，此類事故並非孤例。過去一年，土瓜灣、北角等多區接連發生爆水管導致大廈停水停電，所謂民生無小事，若基礎設施「甩漏」變成常態，民怨只會悄然積累，終有一日由「小事」釀成「大事」。
數字不會說謊。全港食水分配水管總長逾6,700公里，當中約一半使用逾20年或以上。更值得警惕的是，全港仍有約230公里水管以瀝青作內壁保護層，此類水管近年多次被揭發剝落導致食水出現黑色雜質，其耐用性與穩定性早已備受質疑。水務署的「智管網」系統雖已設立逾2,000個監測區域，惟監測只能「預警」和「定位」，無法「阻止」老化水管在壓力與振動中突然崩裂。必須明白，舊水管不是沒有問題，只是問題尚未浮面。
今次事故發生於筲箕灣道主幹道，修復工程牽涉電車路軌、地下管線交錯，複雜程度極高。倘若爆裂位置不在市區，倘若修復時間再延長，倘若疊加極端天氣來襲，香港的供水系統是否具備足夠備援能力？城市韌性的真正考驗，從來不是「爆了之後多久修好」，而是「能否避免爆」以及「爆了之後社會秩序能否快速恢復」。歸根結柢，水管是支撐城市運轉的「血管」──血管硬化，則城市危殆。政府有必要將水管更新工作從部門維修工程的層次，提升至「戰略性基礎設施投資」的高度。這意味著當局須投入更多資源更換及修復水管，並為舊區制訂更進取的更換時間表，並加強對主幹道金屬水管的振動及金屬疲勞監測，引入智慧傳感技術作預防性維護。此外，可參考新加坡等先進城市在水資源韌性方面的整體戰略，從供水多元化和管網預防性維護雙軌並進。
筲箕灣停水事件是一記警鐘。民生安全不容忽視。香港必須正視基建老化問題，一條水管的爆裂，可以讓萬戶人家一日不安；一座城市對基礎設施的態度，則決定了市民對這座城市的信心。政府要以更高標準要求自己。與其讓市民在街頭排隊取水時記住政府的應急效率，不如讓市民在家中扭開水龍頭時，忘記水管的存在，確保香港在面對未來挑戰時，更具韌性。