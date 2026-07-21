爆水管見韌性缺口 更新喉管須上升為戰略投資

筲箕灣道一條食水管日前早上突然爆裂，影響到附近一帶逾萬戶居民。停水逾24小時，食肆拉閘、長者提水、居民叫苦；有在該區住了25年的法團主席直言「未試過東大街是無水」，更有記者見到有街坊到山邊取水應急，更就地取材以樹葉引水，衍生衛生問題。一宗水管事故，折射的不僅是市民生活的即時不便，更是香港城市治理中一處不容再忽視的結構性缺口。

平心而論，今次事故中政府部門的反應算快。水務署在短時間內調動13輛水車、100個水箱及一萬支瓶裝水，署長黃恩諾更親赴前線視察；關愛隊與區議員即時協助長者取水，展現了跨部門動員的效率與誠意。這些應急安排有溫度、有速度，值得肯定。水務署過去多年在更換及修復老化水管方面亦下了不少功夫，爆水管個案從2000年時的約2,500宗大幅降至去年的27宗，滲漏率由25%降至約13%，成績有目共睹。