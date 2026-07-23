中港醫療互補勢成 資訊助消費者把關

牙醫學會昨日召開記者會，指內地牙科連鎖店在港設立諮詢處，並以跟進個案佐證跨境治療風險。事件表面是專業團體為消費者安全發聲，實質卻反映中港醫療服務互補過程中，消費者主導的跨境求醫趨勢所帶來的必然陣痛。在互聯網與人工智能時代，以封鎖資訊為手段的傳統醫療廣告規管模式，已經明顯不合時宜。 牙醫學會指近200名本地牙醫平均每月各接獲約4宗北上睇牙後的跟進個案，部分病人出現組織發炎甚至神經永久受損等嚴重後果。學會憂慮可以理解，但其建議修訂《不良廣告(醫藥)條例》，把牙科狀況及外科植牙納入禁止或嚴格限制廣告範圍，本質仍是試圖以限制資訊流通來減少消費者「錯誤選擇」的機會。

但這種思維忽略問題核心，消費者願意冒險北上，很大程度緣於本地牙科服務價格高昂、公營資源嚴重不足，而跨境服務正好填補市場缺口。專業團體未從消費者角度思考需求導向的發展趨勢，反而傾向透過加強禁令保護現有市場結構，難免帶有保護主義色彩。 美國經驗提供另一套思路。聯邦貿易委員會對醫生及牙醫廣告採取高度開放態度，不設事前審批，貫徹「真實廣告」原則，重點打擊虛假或誤導性陳述。醫生和牙醫可自由透過電視、網絡、社交媒體宣傳服務資格、診所特色，甚至部分價格資訊及經實證支持的患者見證。這種模式非但沒有引發逐底競爭，反而降低消費者資訊搜尋成本，讓市場價格更趨合理，服務質素得以維持。

香港現時依賴專業團體守則嚴格限制商業推廣，表面保護病人，實際卻加劇資訊不對稱、年資不足的年輕醫生不能推廣自己的強項，也令消費者難以在本地與跨境選項之間作出客觀比較。加拿大競爭局研究亦顯示，廣告限制較少的專業服務市場，消費者支付價格明顯較低，而服務質素並無下降。廣告促進競爭，讓新進入者有機會挑戰固有市場格局，最終令價格敏感的消費者受惠。 更重要的是，在人工智能和互聯網資訊年代，病人掌握醫療資訊的能力正在以前所未有的速度提升。公開註冊資料庫、獨立評價平台、網上論壇和比較網站，已大幅降低傳統醫療市場的資訊不對稱問題。香港過去近乎封閉的規管模式，不僅不合時宜，更令公眾在資訊真空中易受地下推廣影響。