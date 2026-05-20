同一醫院樓層的：新鮮天使與變質天使

讀者來信提到的一段醫院經歷，讓我想起多年前一個關於「專業」的討論：我們聘請的，是一個人的資歷，還是一個人的態度？在職場打滾久了，自然明白，兩者從來不是對立，卻也從來不是必然並存。

一封覆診讀者來信，兩種天使 這位讀者到九龍西某公立醫院的專科門診覆診，短短一個小時，竟在同一樓層經歷了兩種極端：一位年輕貌美、看似經驗尚淺的護士，服務之細緻，令人如沐春風；另一位在「病人資訊站」的護士，卻冷若冰霜，令人望而生畏。讀者形容第一位為「天使」，第二位是「老海鮮」(Old Sea Food)：這說法雖帶點港式幽默，但背後的心理落差，值得細味。

新鮮天使：年輕不是缺點，是未被磨蝕的初心 先說第一位護士。她年輕、外表出眾，按理說最容易被人貼上「花瓶」或「唔識嘢」的標籤。然而，她從一開始就展現出超越經驗的專業敏感度：不只是講解病情，而是主動閱讀病人從外邊化驗所帶來的英文報告，逐句解說；不只是處理眼前個案，而是關心病人的家人，主動思考如何將他們納入政府醫療系統，甚至連結私人市場的支援。這種「橫向思維」(Horizontal Thinking)與「預防性關懷」(Preventive Care)，在講求效率、往往「做完就算」的公立醫療系統中，極為罕見。

更難得的是，這位護士具備優秀的心理聆聽與記憶回饋能力。病人問過一個常識問題，她不但即時回應，還在總結時再次提述：這一點，許多資深從業員也做不到。 這不單是記性好，而是一種「以病人為中心」的溝通策略：讓對方感到自己被聽見、被記住，而非流水作業中的一個編號。 完成診症後，她仔細交代預約程序，病人心情舒暢，甚至有動力主動去查詢社區服務：這正是優質服務帶來的「正向行為誘導」。 可惜，這個美好的連鎖反應，在下一站戛然而止。

變質天使：同一樓層，另一扇窗的寒流 病人來到同一樓層的「病人資訊站」，在窗口外等了五分鐘，裏面的護士只顧滑手機。輕輕敲玻璃，換來的是板起面孔、粗暴回應：「你到某某樓層！」態度之惡劣，令病人連第二個問題也不敢問，倉皇離開。 這便是典型的「變質天使」：外在穿著同樣的制服，內在卻早已被系統磨蝕、被倦怠吞噬、被權力感扭曲。

心理拆解：甚麼讓人由「天使」變成「老海鮮」？ 心理學上有所謂「情緒勞動」(emotional labour)，指前線人員需要壓抑真實感受，展現組織要求的情緒。短期尚可，長期累積而缺乏支援，便會形成「去人性化」(depersonalisation)：將服務對象視為麻煩、干擾，而非需要幫助的人。滑手機、黑面、喝令，正是這種內在耗竭的外在表徵。 有趣的是，第一位天使在病人離開後，竟主動來電，提醒有一封轉介信未取，還體貼地說可以寄到家中。病人不欲她多作行政工夫，趕回診症室親自提取，她面露笑容說：「你能親自取回就好了！」：這句話，充滿了對病人自主與尊重的肯定，而非「你漏低嘢，真麻煩」的埋怨。

同一樓層，兩位護士，一位用心，一位冷漠。這不是年齡問題，不是資歷問題，而是心態與系統文化的問題。新鮮天使之所以「新鮮」，不因她年輕，而在她尚未被系統磨蝕那顆「想幫人」的初心。變質天使之所以「變質」，也不因她年老，而在她早已忘記了制服背後的意義，將權力誤認為姿態。

我們無法選擇遇見誰，但可以選擇成為誰 作為病人，我們無法選擇遇上哪一位天使。但作為職場中人，我們可以時刻提醒自己：不要讓經驗變成冷漠的藉口，不要讓倦怠成為無禮的理由。天使之所以是天使，從來不是因為翅膀多麼光鮮，而是因為她願意低頭，看見人間的需要。