比五月天更好看好聽的，是跟你的人間四月天一起去看去聽五月天。

已經無人看，已經無人聽？比五月天更好看好聽的，是跟你的人間四月天一起去看去聽五月天。據說，成世流流長總會愛上幾個人渣，因此一生一定要看一次五月天。回到那一天，既是五月天的2周年，其實亦是我們啟德體育園的一周年。一年後，要讚讚啟德體育園的管理團隊，從一年前「趕客風波」後羅淑佩局長那句主辦方與體育園之間的少少磨合，轉眼之間獲美國《時代雜誌》評選為「2026年全球最佳勝地」之一，亦是唯一入選的香港景點。除此之外，根據國際權威雜誌《Pollstar》統計，啟德主場館在全球大型場館票務銷量排名第三、總收入排名第五，而兩項指標均位列亞洲第一。園方早前公布更詳盡的統計數字：開幕一周年，已舉辦近50項、超過120場國際及本地體育與娛樂盛事，主場館及體藝館使用率接近九成，當中主場館更吸引超過190萬人次入場。

向錢看，有請Grok以回到那一天作案例，估算一下主場館為香港帶來的經濟收益：

「採用標準大型活動框架(直接、間接與誘發效益)，假設平均票價1,100元、非本地歌迷佔45%(多數過夜2至3晚)、每人額外消費4,500元(非本地)及800元(本地)，並套用1.8倍乘數效應。直接票房收入約1.76億元，歌迷消費總額逾4億元，綜合總體經濟影響估計達8.5億元至12億元，中央值約10億元，主要來自票房、住宿、餐飲、零售及周邊供應鏈拉動。」

繼續有人看，繼續有人聽。從Art Basel到五月天，展銷與演唱會經濟一直是香港的比較優勢。研究拍檔梁天卓卻提醒我，旅遊、會議及展覽服務在2025年平均仍較2019年低約兩成四，復甦情況仍未及金融、資產管理、專業服務、貿易和航空相關服務來得快。是的，21世紀的消費天堂，不再單單只靠購物。從網購帶起的「零售末日」(Retail Apocalypse)到Z世代推動的「體驗經濟」(Experience Economy)，香港這「購物天堂」如何在21世紀成功轉型？是愛，是暖，是希望，MayDay的《志明與春嬌》，跨世代的青春正能量以至普世共鳴，對體驗經濟的持續發展是個重要啟示。