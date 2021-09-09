【炎陣以待】炎症性腸病復發風險高

定期檢測 持續監測除後患

炎症性腸病（IBD）引發的腸道發炎徵狀，即使用藥過後，並不會一時三刻完全消失，要徹底控制炎症，最有效方法是持續治療及恆常檢查。臨床上，要患者定期檢測並不容易，因關係到他們的自律性及檢查的準確度。有腸胃及肝臟科專科醫生指出，近年開始普及的「大便鈣衛蛋白測試」準確度比驗血為高，檢測方法亦較方便，有助提高患者定期檢查的自律性及藥物治療的依從性，藉此減低相關併發症的風險。

病徵再浮現 宜及早檢查

炎症性腸病（IBD）的出現，是由於免疫系統錯誤攻擊自身腸道細胞，引致發炎。腸胃及肝臟科專科張世華醫生指出，這種慢性疾病帶來的影響不僅是腹痛及肚瀉等徵狀，若然沒有適當治療，長遠更會導致貧血及腸道穿破，甚至增加患上大腸癌的風險，故此患者必須持續治療及接受相關檢查，避免病情反覆不定。

究竟IBD患者應隔多久便要接受相關檢查呢？張醫生認為，必須視乎患者病情的嚴重性而定，難以一概而論，惟患者應該多留意平日的排便習慣及腹腔感覺，例如大便傾向稀爛並帶血，或大便次數轉趨頻密等，便要及早尋求治療。至於患者應該接受哪類檢查，他指最簡單途徑可以透過抽血檢查發炎指標，不過準確度相對較低，如果醫生發現患者體內炎症指數異常，就會建議他們再接受內窺鏡檢查，找出炎症原因及發炎分佈。

大便鈣衛蛋白 反映炎症程度

然而，內窺鏡屬於入侵性檢查，IBD患者不可能經常接受這種檢查，而近年逐漸普及的大便鈣衛蛋白測試，則能彌補抽血準確度不足的問題，更能協助患者監察病情。張醫生稱，人體的白血球中有一種名為鈣衛蛋白的物質，假如腸道發炎情況嚴重，這種物質就會轉移至腸道，換言之腸道中的鈣衛蛋白含量會上升。他補充，鈣衛蛋白含量與炎症成正比關係，對比度高，有助醫生判斷發炎情況，從而評估進行內窺鏡檢查的必要性。

張醫生稱，大便鈣衛蛋白測試的優點是只需要留下大便樣本，再轉交化驗所化驗便能完成測試，對於這班要恆常監測病情的患者來說，相對簡單方便。隨著IBD個案愈來愈多，外國已有一些快速測試方法，容許患者居家自行檢查，檢測效率較高，患者毋須將大便樣本送往化驗所，而檢測結果可透過網絡傳送到醫生作評估分析。他期望本港能盡快引進入這類快速測試，讓IBD患者能輕鬆地監察病情。

最後張世華醫生提醒患者，炎症性腸病的治療有不同方法，各有成效、副作用及風險。患者應與醫生討論，再按個人情況包括身體狀況、病徵及承擔能力等，選擇最合適的治療方案。