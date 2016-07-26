壓力｜長期爆煲 隨時抑鬱中風

之前已受壓力困擾的美國體操隊主將比莉絲，由於精神健康問題退出東奧團體賽決賽及個人全能項目；另外，日本網球手大坂直美亦因主場壓力而於奧運賽事第三圈爆冷出局，早前更表示有抑鬱和焦慮問題。適當的壓力雖可成為推動力，但如果壓力過大，或引發一連串情緒病如抑鬱等，甚至中風等心血管問題。

壓力過大徵狀

人人可以承受的壓力不同，有時連自己也必察覺已經到了危險線。如果壓力過大，容易出現易怒、暴躁、沮喪等不穩情緒，甚至對他人產生不信任；還會有注意力難集中、工作效率下降等，如果壓力來自工作，或產生惡性循環；身體也會給予反應，例如疲勞、便秘或腹瀉、胃痛、失眠、沒胃口或暴飲暴食等。

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壓力引致情緒病

雖然壓力不會直接致病，但精神長期受壓而沒有得到合適的紓緩，就會因應性格或環境等而衍生精神健康問題，例如抑鬱症、焦慮症、驚恐症等。

壓力荷爾蒙增慢性疾病風險

在壓力環境下，身體會分泌皮質醇和腎上腺素，前者會令血糖升高，後者則會讓人維持作戰狀態，令血壓上升，長此以往便會增加患上糖尿病及心血管疾病如中風、冠心病、心肌梗塞等嚴重問題。

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因此，如出現壓力過大的徵狀就要多加留意，應及時紓壓或尋求協助，以免引發嚴重問題。