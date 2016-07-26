天文台丨雷雨又酷熱 汗濕夾雜 易招蛇後痛

香港炎夏就是時而酷熱悶焗，時而雷雨交加，而溫差轉變、暑氣、潮濕、汗水等，容易刺激皮膚引起不同痛症。對於曾經患帶狀疱疹(俗稱「生蛇」)的朋友，最易令後遺神經痛發作，在生蛇位置出現不同程度的痺痛、針拮、皮膚繃緊，甚至是火燒、刀刺或電擊痛，相當困擾。

搭錯線的蛇後痛

因水痘病毒長期潛伏在神經線中，再趁身體抵抗力薄弱時引發生蛇，如果未能在發病初期及時進行治療，會因為神經線已瀰漫炎症而永久受損，就算皮膚表面的疱疹痊愈，裡內的神經也會出現「搭錯線」的短路現象。對於外界天氣轉變或汗水刺激，令發炎部位的溫度、感覺和痛感神經出現神經脈衝失控，從而觸發蛇後痛的不適感覺。這種後遺痛的持續時間因人而異，根據生蛇的嚴重情況、年齡、有否錯過治療時機等，有些人在生蛇愈後數月，有些人卻維持數年。

行氣活血減痛楚

蛇後痛可以困難日常生活，令人苦不堪言，嚴重情況更可引致失眠和抑鬱。從中醫角度來說屬於「不通則痛」，虛實夾雜有著精血不足和氣滯血瘀的因素，調治方針在於行氣活血和補益精血，同時自身也要培養充足休息，飲食健康，減少捱夜。至於西醫角度來說，由於蛇後痛屬於難纏痛症，一般除了處方治療神經痛的藥物外，必要時也可進行介入性疼痛治療，透過微創手術將相關的神經線截斷，阻塞形成神經混亂的源頭，達至緩和甚至緩解症狀。