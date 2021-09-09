流鼻血｜原因可大可小 持續定期滴幾滴最得人驚

經常聽到有人用「睇到流晒鼻血」來形容性感女士或女星，事實上這不是流鼻血的原因。然而，流鼻血亦「可大可小」，可能只是太乾燥令鼻腔血管破裂，但也可以是高血壓，甚至鼻咽癌所造成。

多為乾燥鼻敏感

流鼻血的成因很多，最簡單的會是天氣太乾燥，或者因挖鼻孔不慎弄損造成，這些原因較常見於兒童身上，因為他們的鼻黏膜較為脆弱容易受創。另外，鼻敏感患者也可能因鼻黏膜腫脹，加上反覆打噴嚏而出現損傷流血。中年人或長者流鼻血，可能是高血壓的病徵之一，並伴隨頭暈、頭痛、耳鳴、眼花等，若有這些症狀而及早求醫和檢查。若之前因病䙅長期使用抗凝血藥，也會增加流鼻血風險。

嚴重或因癌症

如果有長期或持續流鼻血的情況，便要考慮癌症的可能性，例如鼻咽癌或位於鼻腔的腫瘤，如果同時有鼻塞、嗅覺減弱，甚至有聽力障礙、頸部淋巴腫脹，應即時求診。值得留意是鼻咽癌引致的鼻血未必血流如注，除非腫瘤已非常大，因此勿忽視只有幾滴的鼻血。

流鼻血即時處理方法