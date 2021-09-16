運動｜操完覺得頭暈？拆解三大成因

做運動當然是好事，但是有些人做完運動後，尤其是初學者，即使不算很劇烈，卻出現頭暈、作嘔等徵狀，而認為自己不適合做運動。其實很多時候不是體質問題，而是運動前後或者運動中的習慣問題。

運動｜氧氣不足致眼前一黑

運動時肌肉產生能量需要使用氧氣，因此一般情況下，呼吸會變促，心跳也會加快以傳送更多氧氣、養分等。不過有時候在運動時，尤其在阻力訓練中，會不自覺地閉了氣，令血液中的氧氣含量減低，使腦部暫時缺氧而頭暈。因此做運動時要好好保持暢順呼吸，即使重訓用力要呼氣也一樣，切忌閉氣。

運動｜血糖不足致頭暈手震

如果運動後頭暈的同時，還有手震、頭痛、標冷汗，便有可能是血糖太低，身體沒有夠的能量而導致頭暈。這情況特別容易出現在希望修身減肥的人士，因為運動前沒有適當地進食，希望盡量多地消耗熱量。事實上運動前兩小時應該要進食足夠碳水化合物，以應付運動所需；如果相隔時間不夠兩小時，可進食一些不會太頂肚的食物，如牛奶、香蕉等。

運動｜水分不足致頭重腳輕

流汗是運動時身體正常的反應，用作維持體溫，但如果流汗太多又沒有足夠補充，就會脫水，嚴重的話會頭暈、口乾、無力、頭重腳輕等。解決這問題，除運動前30分鐘便要補水約300至500毫升，而運動中途，每30分鐘就要補充約300毫升，運動後亦是飲足夠水分。

運動｜同時氣喘胸痛應求醫

只要做好以上習慣，便可大大減低運動後頭暈的情況，同時運動強度應循序漸進，切忌操之過急。不過要留意，如果頭暈得很厲害，休息後仍是氣喘、肢體麻木無力或者胸口痛，就應該及早求醫，以排除嚴重疾病。