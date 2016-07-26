頭暈｜壓力大、血糖低為最常見原因

姜濤今日出席活動時突然暈倒，之後還出現作嘔和無力的徵狀；而從他及花姐的IG亦得知，姜濤有感壓力大和胃痛，原來三者有所關連！而這一類暈倒多屬「非特異性頭暈」，較常出現於過度疲勞、壓力大、脫水、血糖低、抑鬱人士。

頭暈｜分4大種類

頭暈一般分四類，分別是昏倒、暈眩、不平衡感和非特異性頭暈。非特異性頭暈代表不屬於前三者的頭暈徵狀，雖然未必找得出真正原因，但通常與工作忙碌、壓力大、焦慮、抑鬱等有關。昏倒則多因為腦部供血不足，突然喪失意識幾秒至幾分鐘，導致暈倒；暈眩會感天旋地轉，多因為內耳出現問題如美尼爾氏綜合症、內耳炎等；不平衡感主要與神經系統疾病有關，如柏金遜症、小腦病變等。

頭暈｜避免過勞減風險

預防頭暈再次發生，除了要適切治療各種背後的毛病外，良好生活習慣也有幫助，平時多休息、睡眠充足、適當運動、避免過勞和太大壓力、避免刺激性食物、注意血糖和電解質、多喝水，都可減低頭暈的風險。

頭暈｜壓力影響腸胃

壓力大亦有可能引發腸胃道的問題，例如胃功能失調便可能與壓力、不良飲食習慣、睡眠失調和情緒有關，而出現胃痛、灼熱感覺，亦容易感到飽滯等不適感，而檢查往往找不到胃部結構上的問題。治療上除用藥紓緩胃部徵狀外，亦需要留意是否與情緒有關係，當找出背後的壓力來源，並以適當方式處理和排解，才可以令情況大幅改善。

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