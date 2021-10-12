骨質疏鬆｜高危一族宜及早檢測避免骨折

骨質疏鬆無聲無色，不少患者都在骨折發生後才發現患有此症。因此高危人士不妨定期作檢測，以及早診斷，並視乎年齡、性別、骨折風險等因素，而決定是否需要治療。

骨質疏鬆｜計算風險

一般來說，女性、長者、有家族病史、吸煙、酗酒、缺乏負重運動、缺乏維化命D、長期鈣質攝取不足、過量攝取咖啡因、長期使用某些藥物如類固醇、化療等，以及患上疾病如甲亢等，都會增加骨質疏鬆風險。若不知道自己的風險有多高，可利用網上檢測工具測試一下：https://riskcheck.osteoporosis.foundation/

骨質疏鬆｜DEXA作診斷

利用簡單的超聲波，可以作為骨質疏鬆的初步篩檢，但不能以此作為診斷。雙能量X光吸收測量儀(DEXA)才可以用於診斷骨質疏鬆，亦能監察治療的成效。儀器會利用X光去檢測腰椎或者股關節骨的骨質密度，並會計算出T分數。如T分數介乎於-1至-2.5之間，已算是骨質密度低；若數值低於-2.5，即屬骨質疏鬆症。

骨質疏鬆｜生活藥物雙管齊下

治療上可分為非藥物治療和藥物治療兩方面。

非藥物治療：在飲食上注重鈣質和維他命D的吸收，維他命D亦可透過曬太陽由皮膚製造。此外，多做負重運動亦有助骨質增長。

藥物治療：抗骨質疏鬆藥有助增加骨量和減低骨折風險，包括雙磷酸鹽類、特立帕肽等，應按醫生指示使用。因應情況亦會處方選擇性雌激素受體調節劑、降血鈣素、副甲狀腺素等。

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