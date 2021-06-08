AI輔助確保矯齒成效

矯齒需時不短，臨床上不少人會延遲甚至缺席覆診，在疫情期間市民到診所的次數更加少。若期間忽視了口腔中各種問題，輕則矯齒進度落後，令治療時間加長；重則或出現牙周病、牙齦萎縮問題。隨科技進步，牙醫可利用AI科技緊密追蹤患者情況，確保矯齒成效。

牙科醫生利子傑表示，研究推算本港約有一成至近半的12歲兒童需要矯齒，另一研究亦指近八成18至27歲的受訪者，有中等至大的矯齒需要。「可是即使開始了矯齒的療程，隨著時間推進，患者的依從性會逐漸下降，尤其是佩戴可拆式牙箍或固定器的人士。」

常見矯齒問題

在患者等候覆診期間，不時會遇到隱形牙箍不貼合、金屬牙箍和橡筋配件斷裂受損等問題。利子傑指前者通常是偏離進步的先兆，原因可能是佩戴隱形牙箍的時間不足，又或牙齒移動情況未符預期；後者則容易割傷口腔，甚至降低矯齒成效，宜及早處理，「口腔衛生欠佳亦很常見，如牙菌膜、牙石積聚於矯正器四周，容易導致牙齦炎，甚至牙周病；如有牙肉萎縮，除影響外觀和使牙齒敏感，牙根亦較易蛀牙，可能要做牙肉覆蓋手術作修補。為處理這些問題，矯齒所需時間亦會延長0.6至1.4個月不等。」



遙距監察效果

利子傑認為患者可自行拍照，通過手機通訊程式與醫生溝通；又或者使用人工智能應用程式，讓醫生可隨時查看患者進度，及時發現和處理潛在問題，「AI牙齒監控系統可以記錄和分析牙齒的水平和排列情況、上頜骨擴張器的使用情況、監察矯齒橡筋是否有效協調牙齒，也可檢視矯齒配件有否受損、口腔衛生等，亦方便醫生預先設定醫療指示，系統偵測到患者情況合適，又或發現問題，便會自動傳送指引給患者。當然面診仍然不可或缺，以便醫生作出準確的診斷和治療決定。」

加強醫患互動

對患者而言，增加醫患的互動有助改善口腔健康，不過，調查發現只有7%受訪患者知道有手機應用程式可協助矯齒過程，同時有87%受訪者希望使用這類手機App。而本港也有牙科診所作出調查，結果指出「減少不必要的覆診(77.4%)」是受訪患者認為AI牙齒監控系統最能幫助自己配合療程的功能，其次是「可看到療程前後的照片(51.6%)」和「隨時了解自己的進度(45.2%)」。利子傑補充，「對醫護來說，AI輔助可確保矯齒進度，減少拖延病症，節省時間成本。」



每周緊貼進度

21歲的黃小姐為牙科學生，希望矯齒改善「哨牙」問題。療程由去年3月開始，當時大約每隔7日要自行更換使用下一階段的隱形牙箍，每1至2個月覆診一次。醫生同時建議她採用AI應用程式，並每周拍攝及錄影牙齒狀況一次。黃小姐憶述，「醫生每次審視後都會作出建議，例如繼續佩戴現有牙箍或更換下階段牙箍，而毋須每周覆診；亦試過因為箍牙進度落後，須提早面診製作新牙箍，確保矯齒效果。」