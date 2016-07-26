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三房樓價｜靚裝減價逾50萬！新界6字頭有交易
1 小時前
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三房樓價｜靚裝減價逾50萬！新界6字頭有交易
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海峰園三房減價至1,668萬元獲換樓客承接。(資料圖片)

三房單位持續有成交，當中港島區附有靚裝修放盤減價逾50萬元獲換樓客買入，而新界區有屋苑受惠新盤銷情告一段落，交投逐步回升。

海峰園放盤10日沽出

中原地產北角城市分行區域營業董事林龍南透露，北角海峰園南峰閣3座低層H室，實用面積約837方呎，三房間隔，坐享海景。原叫價1,720萬元，放盤僅10日，減價52萬元或約3%，以1,668萬元易手，折合平均實用呎價約19,928元。

買家屬換樓客，鍾情單位附有靚裝修。原業主於2005年4月以493萬元買入單位，持貨16年，帳面大賺1,175萬元，單位期內升值近2.4倍。

嘉湖山莊成交靠穩回升

中原地產天水圍副區域營業董事伍耀祖表示，天水圍新盤銷售告一段落後，嘉湖山莊本月成交逐步回升，至今累錄27宗買賣成交，平均實用呎價約11,788元。

嘉湖山莊景湖居12座高層B室，實用面積約630方呎，三房套間隔，向東北，享會所及開揚遠景，以678萬元交吉沽出，折合實用呎價約10,762元。買家為用家。原業主於1998年7月以198萬元買入單位，持貨23年轉售，帳面獲利480萬元或約2.4倍離場。

希爾頓中心770萬成交

中原地產沙田溱岸8號副分區營業經理杜文俊指，沙田希爾頓中心於9月暫錄1宗成交，屋苑C座中層08室，實用面積約475方呎，三房間隔，議價後以770萬元獲用家承接，實用平均呎價約16,211元。

原業主於1994年以268萬元買入單位，持貨27年，是次沽出單位帳面獲利約502萬元或近1.9倍離場。

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嘉湖山莊本月成交逐步回升，至今累錄27宗買賣成交，平均實用呎價約11,788元。(資料圖片)
資料來源： https://www.am730.com.hk/news/地產/三房樓價｜靚裝減價逾50萬！新界6字頭有交易-286023
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