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今日二手｜減價盤極速消化！「鳳凰樓」海景三房中高價沽
6 小時前
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今日二手｜減價盤極速消化！「鳳凰樓」海景三房中高價沽
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海之戀最近兩個月成交呎價約介乎2萬元至2.3萬元，故最新成交價屬於中高價。(資料圖片)

受新盤銷情理想帶動，二手交投轉旺，部分減價盤極速獲買家承接。其中荃灣有「鳳凰樓」海景三房，獲換樓客睇樓後隨即洽購，前後僅4日便極速簽約入市，而西九四小龍有兩房放盤3日即售出。

換樓客1745萬購海之戀

中原地產愉景新城第一分行市務經理張志豪表示，荃灣海之戀最新錄得一宗「鳳凰樓」成交，屬10座極高層A單位，實用面積約777方呎，三房套房連儲物房間隔，坐擁開揚海景，可遠眺港島一帶。原叫價1,780萬元，最終減價35萬元，以1,745萬元沽出，折合實用呎價約22,458元。屋苑最近兩個月成交呎價約介乎2萬元至2.3萬元，故是次成交價屬於中高價。

買家為外區換樓客，鍾情單位屬於優質「鳳凰樓」，景致開揚，且享西鐵站及商場上蓋之便，睇樓後隨即洽購，前後僅4日便極速簽約入市。原業主於2017年6月以1,359.7萬元一手買入單位，持貨4年沽出單位，帳面獲利385.3萬元或約28%。

宇晴軒兩房905萬轉手

中原地產西九龍區副區域營業董事歐陽振邦指，長沙灣宇晴軒6座中層E室，實用面積約484方呎，採兩房間隔，向北內園，望開揚市景。原開價930萬元，放盤僅3日，微減25萬元後，即以905萬元成交，折合實用呎價約18,698元。

據了解，原業主於2007年10月以275萬元購入單位，持貨14年，現轉手帳面大幅獲利630萬元或近2.3倍離場。

歐陽振邦續指，西九四小龍本月交投偏靜，至今僅得10宗成交。宇晴軒佔4宗，平均實用呎價微升至約19,555元水平。

莊苑海景三房獲用家承接

中原豪宅天后柏傲山分行分區營業經理楊振星透露，莊苑中層A室，實用面積約530方呎，三房套間隔，坐享維港海景，附有雅緻裝修。原叫價1,200萬元，買家與業主議價近一星期後，最終減價50萬元或約4.2%，以1,150萬元易手，折合平均實用呎價約21,698元。

買家屬於用家，鍾情單位鄰近銅鑼灣，交通及購物十分方便。原業主於2012年以663萬元買入單位，持貨9年，帳面獲利487萬元或約73%。

長情業主沽寶星中心兩房

利嘉閣地產皇牌屋苑葵青-葵涌廣場一行高級分區經理陳志傑稱，葵涌寶星中心C座低層3室，實用面積約327方呎，採兩房間隔，望向南市景。單位放盤約一星期，原叫價480萬元，經議價後減價15萬元或約3.1%，以465萬元沽出，折合實用面積呎價約14,220元。

陳志傑補充，買家為區內上車客，已住在同區多年，故首選同區物業。因買家首期有限及希望承造高成數按揭，故對寶星中心最感興趣，見單位內裝修企理，睇樓兩星期後，最終決定與業主商議，獲減價放售。據悉，原業主於1991年4月，以約53萬元購入單位，持貨約30年，現轉手帳面賺約412萬元或7.8倍離場。

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西九四小龍本月交投偏靜，至今僅得10宗成交。宇晴軒佔4宗，平均實用呎價微升至約19,555元水平。(資料圖片)
資料來源： https://www.am730.com.hk/news/地產/今日二手｜減價盤極速消化！「鳳凰樓」海景三房中高價沽-284781
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