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十大屋苑｜中原及利嘉閣按周回落 企穩雙位數成交
8 分前
十大屋苑｜中原及利嘉閣按周回落 企穩雙位數成交
中原地產公布，十大屋苑本周末錄得13宗成交，較上周末跌27.8%，連續24個周末錄得雙位數成交。十大屋苑中成交量跌幅最大為嘉湖山莊，按周少66.7%，普遍屋苑錄1宗至2宗成交，美孚新邨及黃埔花園則錄零成交。
至於綜合利嘉閣地產分行網絡數據，在過去的周末日十大指標屋苑累錄17宗二手成交個案，雖然較上周末的19宗減少11%，但已連續24個周末錄得雙位數成交。
陳永傑：天水圍新盤鎖起區內購買力
中原地產亞太區副主席兼住宅部總裁陳永傑表示，由於天水圍新盤即將於8月推出，鎖起區內購買力，加上業主亦期望新盤帶動區內樓價調升，不願減價，買賣雙方現拉鋸局面。踏入8月份多個新盤出籠，大市氣氛依然熾熱，買家入市信心強勁，十大屋苑成交量保持雙位數成交，樓市持續健康發展。
廖偉強：料消費券可帶旺氣氛 看好短期二手交投
利嘉閣地產總裁廖偉強表示，在欠缺一手大盤帶動下，市場氣氛較為平靜，而且早前港股急挫，亦令部分投資者及用家態度轉趨審慎，稍稍削弱周末二手交投動力。他指，二手業主普遍待價而沽，買家整體入市步伐較早前放緩，但二手交投仍處於窄幅區間波動，上落變化不大。他認為，政府的5,000元消費券計劃，料可增加市面人流及消費，推動本港經濟加快復甦，同時可增強置業人士對後市信心，有助刺激樓宇買賣氣氛，故看好未來一兩周二手屋苑交投。
於剛過去的周末十大指標屋苑買賣當中，若按地區劃分，新界區表現最好，共錄得9宗成交，按周少1宗；而九龍區錄得5宗成交，按周減少2宗；至於港島區則錄得3宗成交，按周多1宗。若以屋苑劃分，以沙田第一城表現最佳，錄得5宗交投；其次為太古城、黃埔花園、嘉湖山莊及映灣園各錄得2宗買賣；而康怡花園、麗港城、新都城、美孚新邨各有1宗成交；至於杏花邨則暫未錄得成交。
資料來源： https://www.am730.com.hk/news/地產/十大屋苑｜中原及利嘉閣按周回落-企穩雙位數成交-278354