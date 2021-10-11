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千伙新盤｜面積200方呎起！將軍澳海茵莊園開放式及一房佔90%
2021-10-11
千伙新盤｜面積200方呎起！將軍澳海茵莊園開放式及一房佔90%
一手市場續成樓市焦點，千伙項目正式登場！九龍建業(034)將軍澳石角路項目正式命名為「海茵莊園」(Manor Hill)，提供1,556伙，開放式及一房單位共佔約90%，最快下星期上載售樓說明書。
九建市務及銷售部高級市務經理鄭子宏表示，海茵莊園由兩座樓高38層的大樓組成，戶型包括開放式、一房及兩房連儲物室，另提供三房特色戶。項目附設以億元打造的會所「The Manor」，以英式莊園為藍本。他稱，項目屬日出康城一帶唯一提供開放式戶型，相信將吸引有意進駐將軍澳的置業人士、同區換樓客或投資者。
九建市務及銷售部高級銷售經理陳淑芳稱，開放式單位實用面積由約200方呎起，料屬將軍澳區內最細面積單位；一房實用面積則由約280方呎起；三房特色戶實用面積逾800方呎。她透露，定價會參考將軍澳區二手相近戶型單位售價，最快下周上載售樓書及開放示範單位，有機會月內公布首張價單。
海茵莊園已獲批預售樓花同意書，位於將軍澳石角路1號，鄰近屋苑包括日出康城首都及峻瀅，預計關鍵日期為明年8月31日，樓花期約11個月。
資料來源： https://www.am730.com.hk/news/地產/千伙新盤｜面積200方呎起！將軍澳海茵莊園開放式及一房佔90-288228