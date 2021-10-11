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千伙新盤｜面積200方呎起！將軍澳海茵莊園開放式及一房佔90%
2021-10-11
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樓市樓價一手新盤海茵莊園將軍澳九龍建業日出康城鄭子宏陳淑芳開放式一房
千伙新盤｜面積200方呎起！將軍澳海茵莊園開放式及一房佔90%
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鄭子宏(右)表示，海茵莊園附設以億元打造的會所「The Manor」，以英式莊園為藍本。(林俊源攝)

一手市場續成樓市焦點，千伙項目正式登場！九龍建業(034)將軍澳石角路項目正式命名為「海茵莊園」(Manor Hill)，提供1,556伙，開放式及一房單位共佔約90%，最快下星期上載售樓說明書。

九建市務及銷售部高級市務經理鄭子宏表示，海茵莊園由兩座樓高38層的大樓組成，戶型包括開放式、一房及兩房連儲物室，另提供三房特色戶。項目附設以億元打造的會所「The Manor」，以英式莊園為藍本。他稱，項目屬日出康城一帶唯一提供開放式戶型，相信將吸引有意進駐將軍澳的置業人士、同區換樓客或投資者。

九建市務及銷售部高級銷售經理陳淑芳稱，開放式單位實用面積由約200方呎起，料屬將軍澳區內最細面積單位；一房實用面積則由約280方呎起；三房特色戶實用面積逾800方呎。她透露，定價會參考將軍澳區二手相近戶型單位售價，最快下周上載售樓書及開放示範單位，有機會月內公布首張價單。

海茵莊園已獲批預售樓花同意書，位於將軍澳石角路1號，鄰近屋苑包括日出康城首都及峻瀅，預計關鍵日期為明年8月31日，樓花期約11個月。

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陳淑芳(左)透露，海茵莊園單位定價會參考同區一手及九龍東一手項目售價。(林俊源攝)
資料來源： https://www.am730.com.hk/news/地產/千伙新盤｜面積200方呎起！將軍澳海茵莊園開放式及一房佔90-288228
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