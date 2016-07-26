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名人入市｜喜歡釣魚！中原陳永傑3550萬買匡湖居連船位洋房
36 分前
名人入市｜喜歡釣魚！中原陳永傑3550萬買匡湖居連船位洋房
土地註冊處資料顯示，西貢匡湖居連船位雙號屋，以3,550萬元成交，實用呎價約26,592元，新買家名稱為陳永傑，與中原亞太區副主席兼住宅部總裁名稱相同。據報洋房實用面積約1,335方呎，連892方呎的花園及前庭，以及260方呎的車房位置。原業主於2011年4月以2,650萬元購入單位，持貨至今10年，帳面獲利900萬元或約34%。
陳永傑：購入自住 享受釣魚樂
陳永傑接受本報查詢時表示，該洋房屬近期買入，明年才搬入居住。是次以首置身份入市，作為自住用途，認為單位價錢合理，並透露「等咗好耐，留意咗差唔多一年時間。」
他稱，自己擁有小型釣魚船，平日喜歡出海釣魚，購入單位原因之一是連船位設計，而新冠肺炎疫情下希望「多做運動同曬太陽，親近多啲大自然。」他亦指本地疫情漸漸緩和，通關亦在望，因此看好後市。
翻查資料，陳永傑早前以1,190萬元售出荔枝角曼克頓山單位，持貨13年帳面賺約705萬元，因此是次可以首置身份入市。
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