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屯門兩房｜投資者睇好前景零議價入市 換樓客承接移民盤
56 分前
屯門兩房｜投資者睇好前景零議價入市 換樓客承接移民盤
屯赤隧道及屯馬綫全線通車，對屯門區樓市帶來正面推動，成交暢旺。
新屯門中心獲買家即睇即買
中原地產新屯門中心分行經理朱建宗表示，新屯門中心7月錄得14宗成交，較6月增加40%。屋苑8座低層B室，實用面積約462方呎，兩房間隔，零議價下獲買家即睇即買，以555萬元承接，折合實用呎價約12,013元。
買家為投資者，見屯門區擁多元化基建，認為前景亮麗，料會帶動區內物業的租務潛力，於是入市作長線投資。參考同類單位市值租金每月約12,000元計，預計上址租金回報約2.6厘。原業主於1995年以118萬元買入單位，持貨26年轉售，帳面獲利437萬元或約3.7倍。
錦華花園連裝修單位減價沽
中原地產屯門時代廣場第一分行高級分行經理陳耀堂指，錦華花園A座高層3室，實用面積約348方呎，兩房間隔。業主打算移民，以568萬元放盤，經議價後，共減13萬元或約2.3%，以555萬元沽出，折合實用呎價約15,948元。
買家為換樓客，覓盤多時，終遇到上述心水盤，認為裝修符合心意，加上屋苑位置方便，一睇即中，立即議價入市。原業主於2003年以72萬元買入單位自住，持貨18年轉售，帳面賺483萬元或約6.7倍。
資料來源： https://www.am730.com.hk/news/地產/屯門兩房｜投資者睇好前景零議價入市-換樓客承接移民盤-278588