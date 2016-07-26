Am730
Am730
Am730
Am730
Finance
地產
屯門兩房｜投資者睇好前景零議價入市 換樓客承接移民盤
56 分前
#Hashtags
樓市樓價二手屯赤隧道屯馬綫屯門新屯門中心投資者租金回報錦華花園減價移民
屯門兩房｜投資者睇好前景零議價入市 換樓客承接移民盤
news-images
新屯門中心7月錄得14宗成交，較6月增加40%。(資料圖片)

屯赤隧道及屯馬綫全線通車，對屯門區樓市帶來正面推動，成交暢旺。

新屯門中心獲買家即睇即買

中原地產新屯門中心分行經理朱建宗表示，新屯門中心7月錄得14宗成交，較6月增加40%。屋苑8座低層B室，實用面積約462方呎，兩房間隔，零議價下獲買家即睇即買，以555萬元承接，折合實用呎價約12,013元。

買家為投資者，見屯門區擁多元化基建，認為前景亮麗，料會帶動區內物業的租務潛力，於是入市作長線投資。參考同類單位市值租金每月約12,000元計，預計上址租金回報約2.6厘。原業主於1995年以118萬元買入單位，持貨26年轉售，帳面獲利437萬元或約3.7倍。

錦華花園連裝修單位減價沽

中原地產屯門時代廣場第一分行高級分行經理陳耀堂指，錦華花園A座高層3室，實用面積約348方呎，兩房間隔。業主打算移民，以568萬元放盤，經議價後，共減13萬元或約2.3%，以555萬元沽出，折合實用呎價約15,948元。

買家為換樓客，覓盤多時，終遇到上述心水盤，認為裝修符合心意，加上屋苑位置方便，一睇即中，立即議價入市。原業主於2003年以72萬元買入單位自住，持貨18年轉售，帳面賺483萬元或約6.7倍。

相關新聞：屯門租賃｜8400元租到兩房！放盤不足一周租出

相關新聞：樓市故事｜由九龍睇到入屯門！以低市價終圓上車夢

news-images
錦華花園兩房減價約2.3%易手。(資料圖片)
資料來源： https://www.am730.com.hk/news/地產/屯門兩房｜投資者睇好前景零議價入市-換樓客承接移民盤-278588
#Hashtags
樓市樓價二手屯赤隧道屯馬綫屯門新屯門中心投資者租金回報錦華花園減價移民

樓市走勢｜東涌8月首日連錄6宗二手成交

Am730
Ranking
See AllAm730
See AllAm730
See AllAm730
See AllAm730
Am730
樓市走勢｜東涌8月首日連錄6宗二手成交
Am730

隱私權保護政策

請細閱並示意接受以下私隱政策及免責聲明，按下「接受」表示你已同意並願意接受 am730 網站內之私隱政策及免責聲明。了解更多