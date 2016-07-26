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新盤消息｜首涉特色戶！柏傲莊III加推170伙 折實最平737萬
9 小時前
新盤消息｜首涉特色戶！柏傲莊III加推170伙 折實最平737萬
鐵路新盤受追捧，新世界發展(017)與港鐵(066)合作發展大圍站上蓋項目柏傲莊III昨次輪發售338伙即日沽清，套現逾51億元。有見市場反應非常熱烈，向隅客眾多，今日公布加推第4號價單，涉170伙，包括一房至四房單位，以及首推約20伙平台及天台特色單位。提供最高20%折扣優惠，折實售價由737萬元起，折實呎價由18,760元。
今批170伙實用面積由285至1,022方呎，包括27伙一房、50伙兩房、58伙三房及35伙四房單位，折價售價由737萬至2,897.9萬元，折實呎價介乎18,760元至29,037元。最低售價為8A座7樓E室，實用面積289方呎，折實售價737萬元，折實呎價25,502元。最低呎價為8B座8樓A室，實用面積797方呎，折實呎價18,760元，折實售價1,495.2萬元。
黃浩賢：加推單位價錢實際加幅不大
新世界發展營業及市務總監黃浩賢表示，是次加推單位主要為40至60樓的中高層樓層單位，以及首度推出平台戶及天台戶，故新價單價錢反映加推單位的樓層座向及景觀等因素，售價實際加幅不大。他透露，預計最快本周末展開第三輪銷售。
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