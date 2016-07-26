樓市故事｜樓價愈升愈有 上車客怕超出負擔加速入市

市況暢旺，最近多個新盤蜂擁而出，進一步帶動入市氣氛，加上樓價持續攀升，上車客加快入市步伐，刺激中小型物業成交特別暢旺。中原地產東堤灣畔分行資深分區營業經理林溢斌表示，東環3A座高層8室，實用面積約378方呎，一房連書房間隔。原開價620萬元，議價後減25萬元或約4%，以595萬元沽出，折合實用呎價約15,741元。
買家為上車客，睇樓多月，初時入市態度較為猶豫，見樓市愈來愈旺，盤源短缺，樓價愈升愈有，怕不久樓價超出負擔能力，即加速入市。原業主於2015年1月以約407萬元一手買入單位，持貨6年半現售，帳面獲利188萬元或約46%。林溢斌指，東涌本月至今錄約56宗二手成交，當中東環最多佔17宗，平均實用呎價約15,200元。
新元朗中心兩房近700萬沽
中原地產元朗副區域營業經理王勤學指，新元朗中心本月累錄6宗成交，屋苑3座高層G室，實用面積約466方呎，兩房間隔，單位內櫳企理，景致開揚。原叫價710萬元，議價後獲上車客以699.8萬元承接，折合實用呎價約15,017元。原業主於2011年2月以288萬元購入單位，現沽出單位，帳面賺411.8萬元，單位10年升值約1.4倍。
將軍澳居屋減價易手
將軍澳居屋市場亦受帶動，世紀21物業(將軍澳)分行經理魏仕良稱，將軍澳居屋富康花園2座高層F室，實用面積約431方呎，兩房間隔，座向西北，享開揚市景，附有企理裝修。單位於2月放盤，原開價680萬元，累减22萬元，獲區外首置買家以658萬元(自由市場價)承接，實用面積呎價約15,267元。據了解，原業主於2012年以299萬元(已補地價)購入單位裝修後自住至今，持貨9年至今轉售，帳面獲利359萬元，單位期內升值約1.2倍。
另外，同區廣明苑廣昌閣(A座)中層12室，實用面積約535方呎，兩房大廳間隔，座向西南，享開揚市景，附有企理裝修。單位於3月放盤，原開價700萬元，一口價减15萬元，獲區外首置上車客以685萬元(自由市場價)承接，實用面積呎價約12,804元。
據了解，原業主於2007年以153萬元(已補地價) 購入上址裝修後自住至今，持貨14年至今易手，帳面賺532萬元，單位期內升值約3.5倍。