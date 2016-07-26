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樓市故事｜樓價愈升愈有 上車客怕超出負擔加速入市
1 小時前
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樓市樓價二手上車東涌東環元朗新元朗中心將軍澳居屋富康花園廣明苑減價
樓市故事｜樓價愈升愈有 上車客怕超出負擔加速入市
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東環本月至今錄17宗二手成交，平均實用呎價約15,200元。(資料圖片)

市況暢旺，最近多個新盤蜂擁而出，進一步帶動入市氣氛，加上樓價持續攀升，上車客加快入市步伐，刺激中小型物業成交特別暢旺。中原地產東堤灣畔分行資深分區營業經理林溢斌表示，東環3A座高層8室，實用面積約378方呎，一房連書房間隔。原開價620萬元，議價後減25萬元或約4%，以595萬元沽出，折合實用呎價約15,741元。

買家為上車客，睇樓多月，初時入市態度較為猶豫，見樓市愈來愈旺，盤源短缺，樓價愈升愈有，怕不久樓價超出負擔能力，即加速入市。原業主於2015年1月以約407萬元一手買入單位，持貨6年半現售，帳面獲利188萬元或約46%。林溢斌指，東涌本月至今錄約56宗二手成交，當中東環最多佔17宗，平均實用呎價約15,200元。

新元朗中心兩房近700萬沽

中原地產元朗副區域營業經理王勤學指，新元朗中心本月累錄6宗成交，屋苑3座高層G室，實用面積約466方呎，兩房間隔，單位內櫳企理，景致開揚。原叫價710萬元，議價後獲上車客以699.8萬元承接，折合實用呎價約15,017元。原業主於2011年2月以288萬元購入單位，現沽出單位，帳面賺411.8萬元，單位10年升值約1.4倍。

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新元朗中心兩房10年升值約1.4倍。(資料圖片)

將軍澳居屋減價易手

將軍澳居屋市場亦受帶動，世紀21物業(將軍澳)分行經理魏仕良稱，將軍澳居屋富康花園2座高層F室，實用面積約431方呎，兩房間隔，座向西北，享開揚市景，附有企理裝修。單位於2月放盤，原開價680萬元，累减22萬元，獲區外首置買家以658萬元(自由市場價)承接，實用面積呎價約15,267元。據了解，原業主於2012年以299萬元(已補地價)購入單位裝修後自住至今，持貨9年至今轉售，帳面獲利359萬元，單位期內升值約1.2倍。

另外，同區廣明苑廣昌閣(A座)中層12室，實用面積約535方呎，兩房大廳間隔，座向西南，享開揚市景，附有企理裝修。單位於3月放盤，原開價700萬元，一口價减15萬元，獲區外首置上車客以685萬元(自由市場價)承接，實用面積呎價約12,804元。

據了解，原業主於2007年以153萬元(已補地價) 購入上址裝修後自住至今，持貨14年至今易手，帳面賺532萬元，單位期內升值約3.5倍。

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富康花園兩房減至658萬元(自由市場價)沽出。(陳奕釗攝)
資料來源： https://www.am730.com.hk/news/地產/樓市故事｜樓價愈升愈有-上車客怕超出負擔加速入市-277032
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