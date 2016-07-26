樓市走勢｜傳統大型屋苑樓價升勢緩慢 呎價距高位最多差17%

中原地產研究部高級聯席董事黃良昇表示，近期樓價升勢較集中於二線，甚或三、四線屋苑，而傳統大型屋苑樓價升幅明顯較慢。港島區為例，多個藍籌屋苑的最新調整呎價，距離自身歷史高位，仍有約一成的距離，比較港島CCL_Mass現時距離高位僅相差2.7%。 當中杏花邨呎價錄16,829元，較2019年8月的歷史高位18,934元，仍相差11.1%。太古城呎價錄20,535元，距離2018年7月高位23,033元，相差10.8%。康怡花園呎價錄17,545元，距2019年6月高位19,636元，相差10.6%。海怡半島呎價錄18,142元，離2019年5月高位18,770元，相差3.3%。
九龍區方面，美孚新邨呎價錄13,228元，較2019年7月15,932的高位相差17%。栢景灣/帝栢海灣呎價錄22,571元，較2019年5月24,795元的歷史高位相差9%。黃埔花園呎價錄18,166元，較2018年8月19,405元的高位相差6.4%。麗港城呎價錄15,206元，較2018年8月16,009元的歷史高位相差5%；而九龍CCL_Mass距離歷史高位，現時相差僅2.3%
新界東方面，新港城呎價最新錄16,542元，較2018年5月18,812元的歷史高位相差12.1%。花都廣場呎價錄13,282元，較2018年7月14,270元的歷史高位相差6.9%。沙田第一城呎價錄18,194元，較2018年7月19,301元的歷史高位相差5.7%。名城錄18,342元，較2018年9月19,260元的歷史高位相差4.8%；而新界東CCL_Mass距離歷史高位，現時相差僅3.6%。
嘉湖山莊近歷史高位
新界西方面，只有天水圍嘉湖山莊的呎價相對接近自己歷史高位，最新錄12,131元，距離2018年7月12,335元相差僅1.7%，推動新界西CCL_Mass距離歷史高位僅相差0.1%。浪翠園最新呎價12,319元，較2018年8月13,570元的歷史高位相差9.2%。大興花園呎價錄12,468元，較2019年6月13,646元的歷史高位相差8.6%。綠楊新邨呎價錄15,329元，較2020年7月16,463元的歷史高位相差6.9%。