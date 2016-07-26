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樓市走勢｜把握低息環境上車 4XX萬買到近鐵路站兩房！
41 分前
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樓市走勢｜把握低息環境上車 4XX萬買到近鐵路站兩房！
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好順利大廈兩房吸引一名上車客睇樓後立即洽購。(資料圖片)

本港低息環境持續，加上市場上細價盤買少見少，推動用家或租客決定上車做業主。有上車客即睇即還價，唔使5球成功買入鄰近港鐵站屋苑兩房單位；港島區亦有「5字頭」水平的兩房成交。

好順利大廈減價16萬易手

中原地產元朗副區域營業經理王勤學表示，元朗好順利大廈1座低層A室，實用面積約356方呎，兩房間隔。原叫價479萬元，因銀碼細，市場上已買少見少，故吸引一名上車客睇樓後立即洽購，最後減價16萬元，以463萬元成交，折合實用呎價約13,006元。原業主於2013年2月以245萬元買入單位，持貨6年轉售，帳面獲利218萬元，單位期內升值約89%。

好順利大廈由2座住宅大樓組成，提供約287伙，樓齡約37年，鄰近區內大型屋苑YOHO TOWN及大型商場YOHO MALL，經過後者便可到達屯馬綫元朗站，路程約10分鐘內，而屋苑樓下及附近有餐廳、便利店、體育館等生活娛樂配套。

永德大廈51年升值119

中原地產灣仔囍匯分行副分區營業經理周世康稱，銅鑼灣區內一線屋苑交吉盤源不多，用家開始由二、三線屋苑追落後，趁低息環境上車。永德大廈B座低層6室，實用面積約392方呎，兩房間隔，望城市景，以520萬元易手，折合平均實用呎價約13,265元。買家屬於用家，鍾情單位為銅鑼灣老牌屋苑，間隔四正實用。原業主於1970年以4.34萬元買入單位，持貨51年，帳面獲利515.66萬元，單位期內升值近119倍。

大埔富景閣525萬轉手

中原地產大埔嵐山分行經理楊頌堯稱，大埔富景閣中層B室，實用面積約419方呎，兩房間隔，議價後以525萬元易手，實用面積呎價約12,530元。

新買家為上車客，本租住單位，見租金高企，感低息環境下，供平過租，見價錢合理，即入市單位自住。原業主於2016年以379萬元購入單位，持貨5年，是次沽出單位獲利146萬元或約39%離場。

沙田第一城低層售573

世紀21奇豐物業愉翠苑分行經理楊麗娟透露，沙田第一城38座低層H室，實用面積約304方呎，兩房間隔，座向東北，望園景。原開價580萬元，減價7萬元，終以573萬元沽出，實用面積呎價約18,849元。據了解，原業主於2018年1月購入單位，當時作價499萬元，持貨逾3年額外印花稅(SSD)期滿鬆綁沽售，帳面賺74萬元或約15%離場。

租客轉買嘉悦半島兩房

中原地產屯門區分區營業經理鍾宏遠指，低息環境有利置業供樓，吸引租客轉租為買。屯門嘉悅半島1座低層A室，實用面積約436方呎，兩房間隔。原叫價600萬元，減價10萬元，以590萬元沽出，折合實用呎價約13,532元。

買家為上車客，租樓一段時間，見低息環境持續，供樓實比租樓划算，遂由租轉買。上址裝修企理，樓價相宜，加上屯門區交通便利，又坐擁龐大基建及發展潛力，遂把握良機趁早入市。原業主於2004年4月以108萬元買入單位，持貨17年轉售，帳面獲利482萬元或約4.5倍。

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嘉悅半島兩房減價10萬元沽出。(資料圖片)
資料來源： https://www.am730.com.hk/news/地產/樓市走勢｜把握低息環境上車-4xx萬買到近鐵路站兩房！-285458
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