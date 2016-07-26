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樓市走勢｜海景單位有乜揀？三房855萬有交易
1 小時前
樓市走勢｜海景單位有乜揀？三房855萬有交易
買家入市氣氛積極，當中海景單位受到追捧，市場上連錄多宗相關二手成交。
珀麗灣減價25萬轉手
中原地產珀麗灣區域營業經理溫明峯表示，珀麗灣上月錄得15宗成交，本月暫錄得1宗成交。近日市況較靜，睇樓及成交量減少三分之一，主要由於多個新盤蘊釀推售，吸走不少購買力，加上業主叫價比較進取，買家需要時間消化，導致成交減慢。
珀麗灣23座中層B室，實用面積約707方呎，三房套房間隔，享深井海景。原叫價880萬元，經議價後減25萬元，以855萬元沽出，折合實用呎價約12,093元。買家為換樓客，屬意單位內櫳四正實用，景致亦開揚，隨即購入作新居。據悉，原業主於2008年1月以442.8萬元買入單位，持貨13年，帳面獲利412.2萬元，單位期內升值約93%。
浪澄灣1068萬易主
市區方面，中原地產奧運站奧海城分行首席分區營業經理黃家全指，奧運站浪澄灣6座中層E室，實用面積約547方呎，採兩房間隔，單位座向西北方，可享海景，以1,068萬元易手，折合實用呎價約19,525元。
據了解，原業主於2012年10月以732萬元購入單位，持貨近9年，現沽貨帳面獲利336萬元或約46%離場。
晉海4年賺逾200萬離場
利嘉閣地產皇牌屋苑調景嶺分行(A組)經理黃金欽透露，將軍澳日出康城4期A晉海1B座中層A室，實用面積約701方呎，為三房套間隔，外望海景，以1,213萬元成交，折合實用面積呎價約17,304元。
據了解，原業主約於2017年10月以1,009.5萬元購入單位，持貨至今約4年，現轉手帳面獲利約203.5萬元，物業期內升值約20%。黃金欽指，屋苑現時約有145個放盤提供，最低入場價由710萬元起。
資料來源： https://www.am730.com.hk/news/地產/樓市走勢｜海景單位有乜揀？三房855萬有交易-278899