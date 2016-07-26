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聲夢傳奇｜姚焯菲失獎唔緊要！陪家人收尖沙咀3000萬豪宅
19 分前
聲夢傳奇｜姚焯菲失獎唔緊要！陪家人收尖沙咀3000萬豪宅
無綫節目《聲夢傳奇》人氣甚高的「國民初戀」姚焯菲(Chantel)雖然失落獎項，但卻贏得新盤豪宅！
有報道指Chantel近日與父親現身恒基地產(012)尖沙咀本木交樓處辦理收樓手續，據市場消息透露，去年底Chantel家人斥資逾3,000萬元買入2伙高層單位，當中1伙實用面積350方呎，以逾910萬元成交，登記買家名稱為姚輝文，與Chantel父親名稱相同；另1伙實用面積752方呎，成交價近2,100萬元，登記買家名稱為姓梁女士，料為Chantel母親。
本木最新成交呎租50元
參考本月7日項目錄得一宗租賃成交，單位為中層A3室，實用面積約511方呎，採兩房雙套房間隔，景觀開揚，以25,500元租出，折合實用呎租約50元。業主於去年12月以約1,254萬元買入單位，現可享2.4厘租金回報。
本木共提供172伙，地庫更設有兩層停車場，單位涵蓋開放式至三房，當中兩房及三房單位佔約27%，一房戶佔約56%，而開放式單位則佔約17%。
資料來源： https://www.am730.com.hk/news/地產/聲夢傳奇｜姚焯菲失獎唔緊要！陪家人收尖沙咀3000萬豪宅-277002