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買樓結婚｜已到多區睇樓！1小時內零議價入市元朗
43 分前
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買樓結婚｜已到多區睇樓！1小時內零議價入市元朗
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御豪山莊現時有約15個單位放售，入場價由570萬元起。(資料圖片)

樓市交投暢旺，有買家為免錯失心水決定零議價入市。利嘉閣地產元朗區分區董事黃永全表示，元朗御豪山莊錄得本月首宗二手成交，單位為5座高層A室，實用面積約489方呎，屬兩房間隔，向西北，外望開揚景，成功零議價以550萬元沽出，折合實用面積呎價約11,247元。買家為首置客，購入單位準備結婚，早前已到天水圍及洪水橋等多區睇樓，最後看到上述單位價錢合意，在零議價之下一小時內即睇即買。

據悉，原業主於2008年10月以125萬元購入單位，持貨約13年，現轉手帳面獲利約425萬元或3.4倍。至於御豪山莊現時有約15個單位放售，入場價由570萬元起。

PARK YOHO一房零議價沽

中原地產元朗副區域營業經理王勤學稱，Park YOHO本月暫錄6宗成交，快將追平上月9宗的紀錄，平均實用呎價約13,509元，呎價與上月相若。

PARK YOHO Sicilia 1A座低層F室，實用面積約407方呎，一房間隔，享山景，零議價615萬元易手，折合實用呎價約15,111元。原業主於2016年8月以約448.19萬元一手買入單位，持貨5年轉售，帳面賺166.81萬元或約37%。

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Park YOHO本月平均實用呎價約13,509元，呎價與上月相若。(資料圖片)

YOHO Town連錄「微減」成交

王勤學續稱，元朗區內放盤一般輕微減價已有承接，YOHO Town本月至今累錄約9宗成交，6座低層B室，實用面積約637方呎，三房套間隔，向正南，享開揚山景。原叫價980萬元，議價後僅減2萬元，以978萬元成交，折合實用呎價約15,353元。買家為用家，見下半年樓市進一步轉旺，即加快入市，及早鎖定置業成本。原業主於2018年7月以915萬元購入單位，現沽出單位帳面賺63萬元或近7%。

屋苑另錄得8座低層E室成交，實用面積約422方呎，兩房間隔。原叫價738萬元，獲上車客議價後以728.8萬元承接，折合實用呎價約17,270元。原業主則於2016年6月以432萬元購入單位，現沽出單位帳面獲利296.8萬元或約69%。

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YOHO Town本月至今累錄約9宗成交。(資料圖片)
資料來源： https://www.am730.com.hk/news/地產/買樓結婚｜已到多區睇樓！1小時內零議價入市元朗-276080
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