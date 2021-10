《奇異博士2》延遲上映打DC

迪士尼宣布旗下多部Marvel作品將會延期上映。原定明年3月25日上映的《奇異博士2》(Doctor Strange in the Multiverse of Madness),延至5月6日開畫。明年5月6日上映的《雷神奇俠4》(Thor:Love and Thunder)改為7月8日。Marvel作品延遲上映,主要是對手DC超英作品來勢洶洶。由狄維莊遜(Dwayne Johnson)主演的DC大作《Black Adam》,定於明年7月29日上映,Marvel明顯用《雷神4》來硬撼《Black Adam》。明年11月上映的DC《閃電俠》(The Flash),Marvel就安排同月上映的《黑豹2》抗衡。

