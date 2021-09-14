《沙丘瀚戰》Timothee Chalamet與兩舊愛同處《Met Gala》成焦點

有時尚界「奧斯卡」之稱的《2021 Met Gala》，去年受疫情影響停辦，昨日重啟繼續在紐約大都會博物館舉行，當中男星添麥菲查洛美(Timothee Chalamet)，與兩位前女友包括麥當娜女兒Lourdes Leon及Johnny Depp女兒Lily-Rose Depp同場，成為晚宴話題人物。

Z世代名人主宰《Met Gala》

今年《Met Gala》以「America：A Lexicon of Fashion」為主題，請來4位Z世代名人為焦點嘉賓，包括即將有新戲《沙丘瀚戰》上映的添麥菲、格林美獎最年輕得主Billie Eilish、大滿貫網球明星大坂直美(23歲)，以及曾在拜登就職典禮上朗誦詩歌的黑人女詩人Amanda Gorman(23歲)等。

添麥菲與Lourdes的戀情，由女方今年4月接受電視台訪問時公開，Lourdes說，「我很尊重添麥菲，在高中時候曾與他約會，他是我第一個男朋友。」而添麥菲與Lily的戀情，則因今年8月女方被狗仔隊影到在街頭熱吻男演員Austin Butler而告終。外界都好奇3人會否在晚宴中交流。



二次元黃金聖衣最搶鏡

今年《Met Gala》最有話題性打扮，非Elon Musk的妻子電音天后Grimes莫屬。她拿著寶劍襯金屬口罩，穿Iris van Herpen晚裝一副cyberpunk勁裝。而同志rapper Lil Nas X則以金屬Versace「星矢」黃金聖衣造型亮相，兩人的打扮充分反映日本「二次元」文化，對全球流行文化有著巨大影響。



Justin Bieber蒙面壓軸演出

剛於前晚《MTV》頒獎禮上贏得多個大獎的Justin Bieber，在晚宴上蒙面獻唱《Lonely》、《Hold On》、《Anyone》及影響千禧世代的金曲《Baby》，掀起全晚高潮，為這個彰顯Z世代創意的活動，作完美閉幕演出。