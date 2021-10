《生死有時》北美預收6,000萬美元

英國型男丹尼爾基格(Daniel Craig)演出最後一部占士邦電影《007:生死有時》(No Time To Die),北美已於周五開畫,預售票房勁收630萬美元(約4,883萬港元),除打破反超英片《毒魔:血戰大屠殺》(Venom:Let There Be Carnage)之外,亦衝破占士邦前兩部作品《007:鬼影帝國》和《新鐵金剛:智破天凶城》的預售票房紀錄。網站Deadline報道,《生死有時》全球票房勁收,片商環球影業預測北美票房開畫首3日票房收6,000萬美元(約4.7億港元)。

