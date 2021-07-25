中國好聲音｜以急才搶學員 李克勤靠老婆爭贏那英

《中國好聲音2021》日前播出第二集。今集導師李克勤借助自己的專業知識和幽默風趣的搶人語言在節目中收獲了兩名學員，直至目前為止克勤戰隊一共擁有四名學員。

在這一集「搶人大戰」中，克勤顯得駕輕就熟，而且變得更加直接主動。善於利用自身優勢獲得學員的認可，全面展示了自己的音樂見解。節目中，只要聽到自己想要的聲音，克勤便會毫不猶豫地轉身。在爭奪學員的時候，克勤會憑藉「資源優勢」，乾脆直接邀請，「我正在做專輯，如果你加入我的戰隊的話，你可以幫我寫一首！」

克勤收穫的第一位學員嗓音十分獨特，在與那英搶人拉票的時候，他通過講述自己的親身經歷鼓勵學員：「你就是你，和別的歌手不一樣。」並向學員承諾，如果來到自己的戰隊，可以幫學員更加凸顯屬於自己的特點；至於另一名學員是一名原創歌手，最初克勤並沒有轉身，在「心動說服30s」中，他被導師助教說服並表示戰隊裏需要一位原創歌手。

在這次搶人拉票中，向來轉數快的克勤大曬「腦筋急轉變」的才華，例如當學員說自己喜歡打機時，克勤表示自己也喜歡打機，經常打足球game；當其他導師搶人說到自己太太時，克勤又表示自己的太太會搞搭配，可以幫助學員搞造型兼大變身，認真識做。