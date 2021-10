以你的名字呼喚我|添麥菲避談拍檔性侵事件

荷李活大紅人添麥菲查洛美(Timothee Chalamet)成為最新一期《時代》雜誌封面人物,25歲的添麥菲被問到電影《以你的名字呼喚我》(Call Me By Your Name)拍檔男星Armie Hammer今年3月被控暴力性侵前女友事件時,添麥菲說:「我完全明白你想問的,但這是很深入的問題,我不打算回答。」添麥菲與Armie在《以》片中飾演同性戀者,令人更想知添麥菲得知拍檔罪行後有甚麼感覺。

現身英國拍《朱古力》

添麥菲昨日於IG公開拍攝中的新片《朱古力獎門人》(Charlie and the Chocolate Factory)前傳的造型照,今日有傳媒影到他現身英國Cobb Harbour,穿上片中主角Willy Wonka服飾拍攝。《朱古力》前傳講述Willy於1964年在朱古力製造廠發生的故事。電影暫定2023年5月上映。

