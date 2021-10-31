全民造星IV｜Catrina從姜濤身上學望鏡頭 「星妹」組唔敢認係熱門

ViuTV王牌選秀節目《全民造星IV》將於今晚(1日)起開播，日前96位入圍者出席記者會。今屆有不少入圍者都已是行內的模特兒，早有拍廣告或MV經驗，其中27歲的Catrina(梁式昕)， 畢業於英國布里斯托大學音樂系，已簽約為古天樂旗下One Cool Jam Cast的藝人，她除了曾參演余香凝歌曲《無得比》MV，更曾在HPV疫苗的電視廣告中與姜濤合作，她接受本報訪問時表示，參賽過程雖辛苦但開心，獲得不少寶貴經驗。談到跟姜濤合作，她半說笑指擔心姜糖的反應，接著認真表示一起拍攝的時間不長，「因為我較怕醜，所以只傾了兩句，但從他身上觀察到如何面對鏡頭笑的秘訣。」問到參賽以來最大挑戰是甚麼？原來跟姜濤也有點相似，Catrina表示，「最大挑戰是keep fit, 因為很喜歡吃宵夜, 為減肥要空著肚瞓覺。」

「重讀生」壓力大

另外，去年曾參加《造星III》的夏子涓、方芷欣(方方)及鄭嘉欣（Christine），今年捲土重來，3人均表示以「重讀生」參賽壓力大了，但也發現自己的進步，方方表示更清楚了自己喜歡甚麼，並嘗試享受比賽的過程，Christine透露，「上年好驚青，今年自信心大了，想展現不一樣的面向，因為大家覺得有不同和進步。」子涓則表示，改進了與別人溝通的能力，「今年花姐給予的鼓勵多了。」

「3妹」郭嘉盈有粉絲撐場

至於「星妹」組，其中「3妹」郭嘉盈(郭嘉駿193胞妹) 已有粉絲舉牌撐場，她與余潔莹(余香凝胞妹)和歐陽巧霖(歐陽巧瑩胞妹)掛著藝人妹妹的身份參賽， 3人自言不覺得自己是大熱門，而對於「星妹」的稱號亦已習慣，「唔會想放低妹妹身份，始終都係事實，相信當節目出街後，觀眾會逐漸認識我們的不同性格。」

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