占士邦｜丹尼爾星光大道打手印

第25部占士邦電影《007：生死有時》(No Time To Die)全球票房大收，北美於明日開畫，最後一次飾演占士邦的53歲英國型男丹尼爾基格(Daniel Craig)，獲邀到荷李活星光大道打手印留名，成為第2,704位留名影星，而丹尼爾的手印位置，將設置在前007影星羅渣摩亞(Roger Moore)旁邊。此外，丹尼爾亦是第4位在星光大道留名的占士邦影星。

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穿上淺灰色西裝的丹尼爾現身星光大道，他先感謝電影公司：「沒有你們，我今日不會站在這裡。與眾多荷李活地位超凡的名人一起留名，是我從沒想過的成就。」到場為丹尼爾打氣的奧斯卡影帝雷米馬利克(Rami Malek)表示：「其實我想穿戲服出現，但他(丹尼爾)出現時，我還未穿好……我唯有如特務一樣，靜靜站在旁邊，不讓他看到。」

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