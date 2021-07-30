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向陳木勝致敬｜劉德華甄子丹張家輝唱《真的漢子》 MV重現電影經典畫面
1 小時前
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向陳木勝致敬｜劉德華甄子丹張家輝唱《真的漢子》 MV重現電影經典畫面

陳木勝執導的遺作《怒火》，將於本月19日在港公映，為紀念對香港電影貢獻良多的陳木勝導演，劉德華、甄子丹、張家輝、吳京、陳小春錄唱新版《真的漢子》，以表達對陳木勝導演的懷念之情。

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甄子丹為陳木勝開金口錄唱新版《真的漢子》。
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劉德華錄唱新版《真的漢子》，向陳木勝致敬。
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張家輝錄唱新版《真的漢子》。

劉德華、甄子丹、吳京、張家輝、陳小春均曾與陳木勝導演合作，結下深厚情誼，新版《真的漢子》MV特定加插他們與陳木勝合作電影的經典畫面，其中陳木勝導演的電影31年前的處女作《天若有情》，其中劉德華演的華弟，騎著電單車狂飆鼻血的畫面，至今仍被奉為愛情電影的經典之一。

另外，還有甄子丹演陳真的《精武門》、吳京演反派「天養生」的《男兒本色》、張家輝在《掃毒》裡的經典台詞、陳小春演熱血警察的《衝鋒隊之怒火街頭》，至今仍為人津津樂道。

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甄子丹在《精武門》演陳真，「我們中國人不是東亞病夫！」至今仍為人津津樂道。
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陳小春在《衝鋒隊之怒火街頭》演熱血警察。
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張家輝演《掃毒》。
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劉德華主演的《天若有情》是陳木勝執導的電影處女作。
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劉德華演的華弟在《天若有情》騎著電單車狂飆鼻血的畫面，至今仍被奉為愛情電影的經典之一。

《怒火》謝霆鋒和甄子丹合演，陳木勝導演帶病拍攝《怒火》，即使身體狀態欠佳，仍會親自扛著攝影機在片場來回奔跑，電影進入後期剪接階段，他更是動都不能動，飯都難以下咽，仍持守對電影的熱情與執著。他對人對事始終保持溫文爾雅的態度，永遠甄子丹眼中最愛笑的導演，也是謝霆鋒心中真正的紳士。

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陳木勝對電影的熱情與執著，深得業界人士尊敬。
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陳木勝導演是謝霆鋒和甄子丹眼中最愛笑的紳士導演。
資料來源： https://www.am730.com.hk/news/娛樂/向陳木勝致敬｜劉德華甄子丹張家輝唱《真的漢子》-mv重現電影經典畫面-278846
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