吳君如跑步賀《媽媽的神奇小子》票房勁 獲蘇樺偉任教練指導

《媽媽的神奇小子》上映至今已進入第六週，票房衝破2千400萬。日前君如更號召片中一班演員梁仲恆、吳肇軒、馮皓揚等重返兩年前拍攝的運動場，為電影進入第六週「奔跑」慶功，而前殘奧金牌得主蘇樺偉更於現場進行指導。

身為監製兼主演的君如坦言與偉仔在同一跑道上是等了很久的機會，更難得的是一呼百應下，一眾演員，就連蘇媽也踴躍到場支持，君如感激大家上下一條心繼續為電影作賽。導演尹志文也難得輕鬆的說：「重臨兩年前拍攝的主景，跑一場熱血的，讓自己輕鬆一下！」

對於電影不停謝票下跑出一個佳績來，君如和導演感到興奮之餘，有希望這個謝票行動能夠延續。雖然沒有觀眾在場，但君如跟大家對今次簡單而娛樂性豐富的競賽認真對待，賽前跟偉仔一齊做熱身運動，絕不馬虎。而賽後偉仔對眾人的表現，鬼馬的評論說：「個個都跑得好好，手手腳腳都非常協調！」總算給大家一個獎勵。