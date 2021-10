奇異博士2|奧創X教授加入平行時空大戰

Marvel大作《永恆族》(Eternals)下月開畫,之後輪到《蜘蛛俠:不戰無歸》,明年3月則有《奇異博士2》(Doctor Strange in the Multiverse of Madness)上映。《奇異博士2》陣容超強,除了本身班底之外,伊莉莎伯奧遜(Elizabeth Olsen)飾演的紅女巫也會現身。最新消息指,《復仇者聯盟2:奧創紀元》的奧創,以及《變種特攻》(X-Men)的X教授亦會參演。

X教授是反派?

從電影公司流出的概念圖可見,奧創的機械人軍團脅持奇異博士到X教授面前,網民竟然預測,X教授在片中會是反派角色,但無法肯定會由柏德烈史釗活(Patrick Stewart)還是占士麥艾禾(James McAvoy)飾演。至於奧創怎樣回歸,也未有進一步消息。

