媽媽的神奇小子專訪｜演少年蘇樺偉獲讚天才型演員 16歲馮皓揚決定休學做全職演員

《媽媽的神奇小子》上映一個月，叫好又叫座，票房直逼二千五百萬，戲中蘇樺偉(偉仔)與蘇媽的母子情，賺人熱淚，演蘇媽的吳君如和演成年版偉仔的梁仲恆(阿炳)演技獲一致讚好之外，演少年版偉仔的馮皓揚(羊羊)表現也教人眼前一亮，在戲中演接力隊友的楊偉倫(阿卵)亦大讚：「他是天才型演員，感覺就似跟蘇樺偉融為一體！」羊羊則透露，接觸演戲是因為患亞氏保加並且專注力不足，他表示，曾因讀書迷失自己，慶幸演戲讓他找到人生目標，決定休學全力向演員夢進發。

當亞氏保加少年遇上演戲

現年16歲的羊羊曾拍攝ViuTV兒童節目，並讀過小童星訓練學院，在2019年的港台單元劇《星星的孩子：魚蛋》裡演陸駿光的自閉症兒子，他形容一切都是機緣巧合，「起初是補習老師問我沒有沒興趣上兒童節目，那時純粹是小朋友參與，不是很有表演慾，只是喜歡跟別人不相同。後來讀童星訓練班，因為我自幼有亞氏保加症和專注力不足，想學演技增強自信心，初期的確有明顯改善，待人接物都不同了。」後來《媽媽的神奇小子》導演尹志文看了羊羊在《魚蛋》的演出，邀請他試鏡，一拍即合，更特地為當年14歲的羊羊提高少年偉仔的年齡設定。

相關新聞：

媽媽的神奇小子專訪｜自言贏在起跑線 楊偉倫演殘障運動員：絕不輕看小角色

專訪｜ 梁仲恆輸在起跑線？吳君如：有血有肉唔會輸

吳君如跑步賀《媽媽的神奇小子》票房勁 獲蘇樺偉任教練指導

演戲有助表達情緒

首次演戲份重的電影，角色更是殘奧金牌得主，羊羊表示由於有關少年偉仔的訪問或報道不多，他主要跟導演和阿炳討論，嘗試找出自己與角色的共通點，「我一向有跑步游水，也了解運動員對勝利的執著，當時只想專注地演好角色，跟偉仔當年純粹想跑步的心態相似。」演戲經驗尚淺的羊羊，有幸能跟君如、張繼聰、阿卵等好戲之人合作，大表嘆為觀止，「與君如拍喊戲時，起初擔心很難培養感情，原來她的投入可以帶我入戲！」問他可有想起自己與母親的相處片段？他羞澀地說，「怕醜點講句，都有嘅⋯⋯」冷不防被阿卵取笑，「示範怎樣唔怕醜講⋯⋯講笑，你慢慢講吧！」羊羊一臉認真地說，「其實覺得有點愧疚，因為不喜歡開口解釋，很多時令父母有所誤解，以前不懂如何表達情緒，演戲幫我日常與家人分享自己的情緒。」

演戲有助表達情緒

首次演戲份重的電影，角色更是殘奧金牌得主，羊羊表示由於有關少年偉仔的訪問或報道不多，他主要跟導演和阿炳討論，嘗試找出自己與角色的共通點，「我一向有跑步游水，也了解運動員對勝利的執著，當時只想專注地演好角色，跟偉仔當年純粹想跑步的心態相似。」演戲經驗尚淺的羊羊，有幸能跟君如、張繼聰、阿卵等好戲之人合作，大表嘆為觀止，「與君如拍喊戲時，起初擔心很難培養感情，原來她的投入可以帶我入戲！」問他可有想起自己與母親的相處片段？他羞澀地說，「怕醜點講句，都有嘅⋯⋯」冷不防被阿卵取笑，「示範怎樣唔怕醜講⋯⋯講笑，你慢慢講吧！」羊羊一臉認真地說，「其實覺得有點愧疚，因為不喜歡開口解釋，很多時令父母有所誤解，以前不懂如何表達情緒，演戲幫我日常與家人分享自己的情緒。」

文：Grace 圖：林俊漂