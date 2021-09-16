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媽媽的神奇小子專訪｜演少年蘇樺偉獲讚天才型演員 16歲馮皓揚決定休學做全職演員
2 小時前
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媽媽的神奇小子馮皓揚蘇樺偉楊偉倫阿卵吳君如殘奧奧運香港電影亞氏保加症
媽媽的神奇小子專訪｜演少年蘇樺偉獲讚天才型演員 16歲馮皓揚決定休學做全職演員
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馮皓揚在《媽媽的神奇小子》演少年蘇樺偉。(林俊源攝)

《媽媽的神奇小子》上映一個月，叫好又叫座，票房直逼二千五百萬，戲中蘇樺偉(偉仔)與蘇媽的母子情，賺人熱淚，演蘇媽的吳君如和演成年版偉仔的梁仲恆(阿炳)演技獲一致讚好之外，演少年版偉仔的馮皓揚(羊羊)表現也教人眼前一亮，在戲中演接力隊友的楊偉倫(阿卵)亦大讚：「他是天才型演員，感覺就似跟蘇樺偉融為一體！」羊羊則透露，接觸演戲是因為患亞氏保加並且專注力不足，他表示，曾因讀書迷失自己，慶幸演戲讓他找到人生目標，決定休學全力向演員夢進發。

當亞氏保加少年遇上演戲

現年16歲的羊羊曾拍攝ViuTV兒童節目，並讀過小童星訓練學院，在2019年的港台單元劇《星星的孩子：魚蛋》裡演陸駿光的自閉症兒子，他形容一切都是機緣巧合，「起初是補習老師問我沒有沒興趣上兒童節目，那時純粹是小朋友參與，不是很有表演慾，只是喜歡跟別人不相同。後來讀童星訓練班，因為我自幼有亞氏保加症和專注力不足，想學演技增強自信心，初期的確有明顯改善，待人接物都不同了。」後來《媽媽的神奇小子》導演尹志文看了羊羊在《魚蛋》的演出，邀請他試鏡，一拍即合，更特地為當年14歲的羊羊提高少年偉仔的年齡設定。

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羊羊自幼患亞氏保加症，演戲有助他表達情緒。(林俊源攝)
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楊偉倫大讚羊羊與少年蘇樺偉融為一同。(林俊源攝)

演戲有助表達情緒

首次演戲份重的電影，角色更是殘奧金牌得主，羊羊表示由於有關少年偉仔的訪問或報道不多，他主要跟導演和阿炳討論，嘗試找出自己與角色的共通點，「我一向有跑步游水，也了解運動員對勝利的執著，當時只想專注地演好角色，跟偉仔當年純粹想跑步的心態相似。」演戲經驗尚淺的羊羊，有幸能跟君如、張繼聰、阿卵等好戲之人合作，大表嘆為觀止，「與君如拍喊戲時，起初擔心很難培養感情，原來她的投入可以帶我入戲！」問他可有想起自己與母親的相處片段？他羞澀地說，「怕醜點講句，都有嘅⋯⋯」冷不防被阿卵取笑，「示範怎樣唔怕醜講⋯⋯講笑，你慢慢講吧！」羊羊一臉認真地說，「其實覺得有點愧疚，因為不喜歡開口解釋，很多時令父母有所誤解，以前不懂如何表達情緒，演戲幫我日常與家人分享自己的情緒。」

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馮皓揚以做演員為人生目標。(林俊源攝)
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阿卵於拍攝時，不時做出趣怪表情，令本來有點害羞的羊羊放鬆心情。(林俊源攝)
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真蘇媽、吳君如、蘇樺偉、成年版蘇樺偉、少年版蘇樺偉

演戲有助表達情緒

首次演戲份重的電影，角色更是殘奧金牌得主，羊羊表示由於有關少年偉仔的訪問或報道不多，他主要跟導演和阿炳討論，嘗試找出自己與角色的共通點，「我一向有跑步游水，也了解運動員對勝利的執著，當時只想專注地演好角色，跟偉仔當年純粹想跑步的心態相似。」演戲經驗尚淺的羊羊，有幸能跟君如、張繼聰、阿卵等好戲之人合作，大表嘆為觀止，「與君如拍喊戲時，起初擔心很難培養感情，原來她的投入可以帶我入戲！」問他可有想起自己與母親的相處片段？他羞澀地說，「怕醜點講句，都有嘅⋯⋯」冷不防被阿卵取笑，「示範怎樣唔怕醜講⋯⋯講笑，你慢慢講吧！」羊羊一臉認真地說，「其實覺得有點愧疚，因為不喜歡開口解釋，很多時令父母有所誤解，以前不懂如何表達情緒，演戲幫我日常與家人分享自己的情緒。」

文：Grace  圖：林俊漂

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羊羊表示演《媽媽的神奇小子》令他想起與父母相處的情景。
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演戲經驗尚淺的羊羊慶幸遇上吳君如、張繼聰、阿卵等好戲的前輩，幫助投入角色。
資料來源： https://www.am730.com.hk/news/娛樂/媽媽的神奇小子專訪｜演少年蘇樺偉獲讚天才型演員-16歲馮皓揚決定休學做全職演員-285741
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