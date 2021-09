尚氣|梁朝偉又出海 曾參加帆船賽拎亞軍

影帝梁朝偉於Marvel首部華人超級英雄電影《尚氣與十環幫傳奇》(Shang-Chi and the Legend of the Ten Rings)扮演反派「文武」,其演出獲外媒大讚,而他日前接受Do姐鄭裕玲的訪問時,透露自己最愛水上運動,平日都會出海滑水、玩帆船,直言若不當演員,便會做運動員。

繼早前有他拿住衝浪板的照片流出之後,今日再有他出海玩帆船的片段。6秒的短片內見到梁朝偉一邊操控帆船,一邊看四周環境,非常開心。他在訪問中指香港的夏天佔了一年大部份時間,所以出海玩是最好,而且自己很喜歡跟大自然接觸。

梁朝偉曾於18年參與維港的春季帆船賽,這是他首次參加帆船比賽,並與隊友獲得亞軍,同年底遠赴匈牙利參加一個歐洲帆船賽。當時他接受訪問稱,對帆船活動是「一試鍾情」,認為這個活動適合任何年紀人士,面對寧靜大海更有助減壓。

