屯馬開通真的很興奮|羅先生原來好like《綠袖子》

「屯馬~開通~真的很興奮」昨日成為網絡洗腦神曲,事緣市民羅先生接受無綫新聞訪問,對於屯馬線開通,他興奮得表示為此作了一首歌︰「歌詞我自己諗,屯馬開通真的很興奮,就係咁樣囉,可以形容我呢一刻嘅心情。」歌詞配上會考、高考、DSE必聽的《綠袖子Greensleeves》旋律,非常洗腦。其後有不少二次創作湧現,令不少網民笑言每次乘搭屯馬線列車都會憶起羅先生。

《綠袖子》對大部份香港人來說,絕對是惡夢,但今次一句「屯馬~開通~真的很興奮」成功令此曲獲得大家愛載,就連杜汶澤也忍不住唱了幾句,更加了數句自創歌句。至於網上出現的二次創作,竟然換來羅先生的關注。

羅先生原名羅哲琛,他在YouTube開設個人頻道,除了有不少鐵路片外,還有他對不同颱風的分析。他在其中一條二次創作片段留言說︰「多謝你幫我整,I like it very much!」此外,有網民找到一條羅先生以《綠袖子》改篇的歌曲,內容大致是迎接新一年,看來他真的很喜愛這首歌。