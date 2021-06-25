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屯馬開通真的很興奮｜羅先生原來好like《綠袖子》
12 小時前
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屯馬線杜汶澤
屯馬開通真的很興奮｜羅先生原來好like《綠袖子》
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屯馬~開通~真的很興奮

「屯馬~開通~真的很興奮」昨日成為網絡洗腦神曲，事緣市民羅先生接受無綫新聞訪問，對於屯馬線開通，他興奮得表示為此作了一首歌︰「歌詞我自己諗，屯馬開通真的很興奮，就係咁樣囉，可以形容我呢一刻嘅心情。」歌詞配上會考、高考、DSE必聽的《綠袖子Greensleeves》旋律，非常洗腦。其後有不少二次創作湧現，令不少網民笑言每次乘搭屯馬線列車都會憶起羅先生。

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阿澤唱到非常肉緊。

《綠袖子》對大部份香港人來說，絕對是惡夢，但今次一句「屯馬~開通~真的很興奮」成功令此曲獲得大家愛載，就連杜汶澤也忍不住唱了幾句，更加了數句自創歌句。至於網上出現的二次創作，竟然換來羅先生的關注。

羅先生原名羅哲琛，他在YouTube開設個人頻道，除了有不少鐵路片外，還有他對不同颱風的分析。他在其中一條二次創作片段留言說︰「多謝你幫我整，I like it very much!」此外，有網民找到一條羅先生以《綠袖子》改篇的歌曲，內容大致是迎接新一年，看來他真的很喜愛這首歌。

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市民羅先生現身到某一條二次創作的片段留言。
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及後有人發現羅先生很愛用《綠袖子》改歌。
資料來源： https://www.am730.com.hk/news/娛樂/屯馬開通真的很興奮｜杜汶澤忍唔住唱-原唱羅先生原來好like綠袖子-273748
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