性感三點式極吸睛 高海寧出海擺多個誘惑pose

一向擁有驕人身材的高海寧,今日又向粉絲派福利,於社交網上載一條三點式泳衣的出海影片,大騷34D魔鬼身材,高海寧躺在船上,擺出多個誘人pose, 極度享受,並寫道: 「生活就是你越愛它,它越可愛,好心態,真的決定好狀態。Life is a journey and only you hold the key.」 不少網民紛紛留言表示陽光加火辣身材,真係㷫烚烚。