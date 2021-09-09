愛處男姜濤 七仙羽：陳冠希淫邪

DJ林柏希(William)主持的節目《月傾會》，首集嘉賓請來近期hit爆的七仙羽(七師傅)。講到她的老外男友Gerald，問她怕不怕男友偷食，七師傅竟然話唔擔心：「我錢咁多……我好信任，我從來唔睇人電話，我從來唔會話去跟蹤，我覺得需要俾返人一啲自由，同埋就算啲男人偷食都係OK㗎！」果然大方呀！Gerald識做啦！講完男友，七師傅話最多人找她斬小三作法，師傅有求必應，仲話一定會幫大婆斬小三！

七師傅：我係處女

問七師傅從她最愛的MIRROR 12子中，選出誰是老公、男朋友和一夜情對象人選。揀老公，師傅毫不猶疑揀了姜B，「姜濤，因為佢係處男，我係處女！」男朋友呢？「我要Frankie！好靚仔呀，追求MIRROR梗係貪靚仔啦，隻隻都靚仔！」至於一夜情對手，師傅就選擇了Anson Kong，「因為佢令到人產生到慾念，好陽光，皮膚又好黑，手瓜好強壯！」AK似乎要攻破下師傅座冰山喎！

七師傅自言永遠的18歲

大膽敢言的七師傅全部問題過關，更在節目中首度公開身份證，七仙羽原名叫「趙玲」，至於女人的年齡秘密，師傅就話自己是永遠的18歲，仲笑認自己仍是處女之身，冰山仲未被人攻破！成日在《鬼同妳上位》話人淫邪的師傅，問她圈中男女誰最淫邪，師傅秒答：「陳冠希就係(淫邪)囉，佢可能並唔係真係咁需要，反而可能係一種心理問題！」

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