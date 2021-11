成軍3年 MIRROR︰初心不變, 凝聚力量

明日(3日)是MIRROR成軍3年的大日子,除了推出新歌《All In One》,還舉辦3場答謝會「MIRROR Be 3 Birthday Party」。今日官方IG上載一張他們到商場演出的舊照,留言說︰「兩年前,迷茫的《一秒間》,到We are《One And All》,今日的《All In One》。有一種態度叫MIRROR!!鏡子不單反映出無限可能性,同時帶來新氣象!!初心不變,凝聚力量!!聽日,就係我哋三歲生日嘅大日子!!未來,希望有你哋陪我哋一齊走下去!!Happiest 3rd!!! #勾手指尾應承你 #沿途高低伴我走過 #ALLINONE #mirrorweare」