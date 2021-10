新冠肺炎|「奇異博士」班尼狄甘巴貝治自爆曾確診

現年45歲的「奇異博士」班尼狄甘巴貝治(Benedict Cumberbatch) 近日忙於為新片《路易斯韋恩的迷幻貓世界》(The Electrical Life of Louis Wain)宣傳,他昨日接受美國清談節目《Live with Kelly and Ryan》時,自當曾確診新冠肺炎。

深感疫情可怕

從訪問片段所見,班尼狄明顯較以前消瘦,當被主持人直接問是否患了新冠肺炎時,他直認不諱,並透露早於4月已懷疑被感染,幸好現已漸康復,他表示,「我是較幸運的確診者,但如你所見,疫情真的非常可怕。」他直言疫情尚未消退,呼籲社會大眾勿掉以輕心。

其新戲《路易斯韋恩的迷幻貓世界》取材自天才畫家路易斯韋恩的以貓為伴的故事,電影將於12月2日在香港公映。