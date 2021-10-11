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朱古力獎門人｜添麥菲新任Willy Wonka造型照曝光
2021-10-11
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朱古力獎門人｜添麥菲新任Willy Wonka造型照曝光
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添麥菲拍完科幻片又嚟紳士look歌舞片，一樣咁型仔。

荷李活型男添麥菲查洛美(Timothee Chalamet)又有新作，他昨日於社交網親自公開主演《朱古力獎門人》(Charlie and the Chocolate Factory)前傳電影《Wonka》的造型照。添麥菲戴上大禮帽再加燈芯絨外套，超型仔。他在IG留言：「The suspense is terrible, I hope it will last…」，正是男星Gene Wilder飾演首任Willy Wonka的台詞。

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添麥菲再公開多張獎門人照。

半歌舞類電影

據美媒指，《朱古力獎門人》前傳屬半歌舞電影，即是添麥菲在片中需要又唱又跳。該片上月在英國開鏡，除了添麥菲之外，還有奧斯卡影后奧莉花高雯(Olivia Colman)、《完美巨星幫》男星Keegan-Michael Key等演出，導演是《柏靈頓》(Paddington)的Paul King，暫定2023年3月上映。

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Gene Wilder飾演首任Willy Wonka。
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尊尼特普(Johnny Depp)版本的《朱古力獎門人》。
資料來源： https://www.am730.com.hk/news/娛樂/朱古力獎門人｜添麥菲新任willy-wonka造型照曝光-288261
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