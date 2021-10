朱古力獎門人|添麥菲新任Willy Wonka造型照曝光

荷李活型男添麥菲查洛美(Timothee Chalamet)又有新作,他昨日於社交網親自公開主演《朱古力獎門人》(Charlie and the Chocolate Factory)前傳電影《Wonka》的造型照。添麥菲戴上大禮帽再加燈芯絨外套,超型仔。他在IG留言:「The suspense is terrible, I hope it will last…」,正是男星Gene Wilder飾演首任Willy Wonka的台詞。

半歌舞類電影

據美媒指,《朱古力獎門人》前傳屬半歌舞電影,即是添麥菲在片中需要又唱又跳。該片上月在英國開鏡,除了添麥菲之外,還有奧斯卡影后奧莉花高雯(Olivia Colman)、《完美巨星幫》男星Keegan-Michael Key等演出,導演是《柏靈頓》(Paddington)的Paul King,暫定2023年3月上映。

